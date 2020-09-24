Михайловская на один день станет главной спортплощадкой Житомира

В субботу, 26 сентября, улица Михайловская станет главной спортплощадкой Житомира, ведь там впервые состоится National fitness day.
Как рассказали в мэрии - это общеевропейское спортивное событие, которое призвано привлечь жителей города к занятиям физической активностью и фитнесом.
Также в этот день на Михайловской состоится Ярмарка спорта, целью которой является познакомить житомирян - взрослых и маленьких - с различными видами спорта, культивируемых в Житомире и коллективами, которые их представляют, а также помочь выбрать себе занятие по душе.
«Будут обустроены специализированные локации с представлением видов спорта, спортивных секций и клубов», - информирует управление по делам семьи, молодежи и спорта Житомирского городского совета.
В программе запланированы мероприятия:
- 10:00 Super popa від Тетяни Богдан
- 10.40 Показові виступи з карате спортивних клубів «Додзе» і «Саторі»
- 11:00 Yoga від Ірини Богомолової
- 11.40 Показовий виступ з сальси та бочати від «Infinity dance club
- 12:00 Tabata
- 12.40 Показовий виступ Житомирської федерації кіокушинкай карате
- 12.50 Показовий виступ відділення греко-римської боротьби житомирської дитячо-юнацької спортивної школи з боротьби обласної ради
- 13:00 Pilates від Тетяни Голубєвої
- 13.40 Показовий виступ відділення самбо дитячо-юнацької спортивної школи №2
- 13.50 Показовий виступ відділення дзюдо дитячо-юнацької спортивної школи №2
- 14:00 Функціональне тренування
- 14.40 Показовий виступ федерації айкідо Житомирської області
- 14.50 Показовий виступ відділення спортивної гімнастики дитячо-юнацької спортивної школи №2
- 15:00 Pole dance
- 15:30 Zumba Fit Mix
- 16.00 Кубок міста Житомира зі стріт воркауту