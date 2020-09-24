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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2020 » Сентябрь » 24 » 11:42:52

Михайловская на один день станет главной спортплощадкой Житомира

Сегодня, 11:56:52 430 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Михайловская на один день станет главной спортплощадкой Житомира

 В субботу, 26 сентября, улица Михайловская станет главной спортплощадкой Житомира, ведь там впервые состоится National fitness day.

Как рассказали в мэрии - это общеевропейское спортивное событие, которое призвано привлечь жителей города к занятиям физической активностью и фитнесом.

Также в этот день на Михайловской состоится Ярмарка спорта, целью которой является познакомить житомирян - взрослых и маленьких - с различными видами спорта, культивируемых в Житомире и коллективами, которые их представляют, а также помочь выбрать себе занятие по душе.
 

«Будут обустроены специализированные локации с представлением видов спорта, спортивных секций и клубов», - информирует управление по делам семьи, молодежи и спорта Житомирского городского совета.


В программе запланированы мероприятия:

 
  • 10:00 Super popa від Тетяни Богдан
  • 10.40 Показові виступи з карате спортивних клубів «Додзе» і «Саторі»
  • 11:00 Yoga від Ірини Богомолової
  • 11.40 Показовий виступ з сальси та бочати від «Infinity dance club
  • 12:00 Tabata
  • 12.40 Показовий виступ Житомирської федерації кіокушинкай карате
  • 12.50 Показовий виступ  відділення греко-римської боротьби житомирської дитячо-юнацької спортивної школи з боротьби обласної ради
  • 13:00 Pilates від Тетяни Голубєвої
  • 13.40 Показовий виступ відділення самбо дитячо-юнацької спортивної школи №2
  • 13.50 Показовий виступ відділення дзюдо дитячо-юнацької спортивної школи №2
  • 14:00 Функціональне тренування
  • 14.40 Показовий виступ федерації айкідо Житомирської області
  • 14.50 Показовий виступ відділення спортивної гімнастики дитячо-юнацької спортивної школи №2
  • 15:00 Pole dance
  • 15:30 Zumba Fit Mix
  • 16.00 Кубок міста Житомира зі стріт воркауту

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