Запугала смертью ребенка: в Житомире «гадалка» выманила у женщины более 160 000 грн

В Житомире 40-летняя женщина поверила уличной "гадалке" и потеряла все сбережения - более 160 тысяч гривен. Об инциденте сообщает полиция Житомирской области.
"По словам заявительницы, на улице к ней обратилась незнакомка и сообщила, что ее ребенок может скоро умереть от тяжелой болезни. Чтобы этого не произошло, нужно провести обряд над сбережениями"
, - информируют правоохранители.
Женщина вынесла из дома сбережения в гривнах и иностранной валюте и ювелирные изделия. Общие потери составляют более 160 тысяч гривен.
Полицейские сейчас разыскивают мошенницу: это женщина ростом около 165-170 см, имеет смуглую кожу, одета в куртку рыжего цвета, темные штаны, светлую футболку.