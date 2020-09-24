Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 24.09.2020    15:07:50
|
Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Сентябрь » 24 » 14:44:09

Запугала смертью ребенка: в Житомире «гадалка» выманила у женщины более 160 000 грн

Сегодня, 15:02:09 31 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Запугала смертью ребенка: в Житомире «гадалка» выманила у женщины более 160 000 грн

 В Житомире 40-летняя женщина поверила уличной "гадалке" и потеряла все сбережения - более 160 тысяч гривен. Об инциденте сообщает полиция Житомирской области.

"По словам заявительницы, на улице к ней обратилась незнакомка и сообщила, что ее ребенок может скоро умереть от тяжелой болезни. Чтобы этого не произошло, нужно провести обряд над сбережениями", - информируют правоохранители.

Женщина вынесла из дома сбережения в гривнах и иностранной валюте и ювелирные изделия. Общие потери составляют более 160 тысяч гривен.

Полицейские сейчас разыскивают мошенницу: это женщина ростом около 165-170 см, имеет смуглую кожу, одета в куртку рыжего цвета, темные штаны, светлую футболку.
Тэги: Житомир, мошенница, полиция, гадалка
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus