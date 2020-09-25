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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Сентябрь » 25 » 12:28:55

Влетели в лобовое стекло: в Житомире легковушка сбила двоих пешеходов. ФОТО

Сегодня, 12:53:55 1161 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Влетели в лобовое стекло: в Житомире легковушка сбила двоих пешеходов. ФОТО

 В Житомире автомобиль на пешеходном переходе сбил мужчину и женщину. Дорожно-транспортное происшествие произошло 24 сентября на улице Селецкой. О ДТП сообщает полиция Житомирской области.
 

"Предварительно, водитель автомобиля Renault, 32-летний житомирянин, двигаясь по улице Витрука и поворачивая направо, совершил наезд двух пешеходов", - говорят в полиции.


В результате ДТП пешеходы, 38-летняя жительница Житомира и 27-летний житель Олевского района, получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

Сейчас идет установление всех причин и обстоятельств происшествия.

Тэги: дтп, Житомир
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