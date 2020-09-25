Влетели в лобовое стекло: в Житомире легковушка сбила двоих пешеходов. ФОТО

В Житомире автомобиль на пешеходном переходе сбил мужчину и женщину. Дорожно-транспортное происшествие произошло 24 сентября на улице Селецкой. О ДТП сообщает полиция Житомирской области.
"Предварительно, водитель автомобиля Renault, 32-летний житомирянин, двигаясь по улице Витрука и поворачивая направо, совершил наезд двух пешеходов", - говорят в полиции.
В результате ДТП пешеходы, 38-летняя жительница Житомира и 27-летний житель Олевского района, получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.
Сейчас идет установление всех причин и обстоятельств происшествия.