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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Сентябрь » 29 » 11:44:35

В Бердичеве подросток получил ожоги 30% тела, делая фото на крыше поезда

Сегодня, 11:59:35 436 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Бердичеве подросток получил ожоги 30% тела, делая фото на крыше поезда

 В Бердичеве 12-летний подросток на вагоне грузового поезда получил удар электротоком и серьезные ожоги. По предварительным данным, парень залез на вагон, чтобы сделать фото.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в полиции Житомирской области.
 

"Парень получил удар электротоком, находясь на крыше вагона грузового поезда, куда он якобы выбрался для фотографирования. Случайной очевидицей события стала местная жительница, которая и вызвала скорую", - отмечают правоохранители.


12-летний бердичевлянин был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.

По оценкам медиков, в результате электротравмы он получил ожоги около 30% тела и находится в тяжелом состоянии.
Тэги: ожоги, поезд, Подросток, Бердичев, Фото
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