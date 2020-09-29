В Бердичеве подросток получил ожоги 30% тела, делая фото на крыше поезда

В Бердичеве 12-летний подросток на вагоне грузового поезда получил удар электротоком и серьезные ожоги. По предварительным данным, парень залез на вагон, чтобы сделать фото.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в полиции Житомирской области.
"Парень получил удар электротоком, находясь на крыше вагона грузового поезда, куда он якобы выбрался для фотографирования. Случайной очевидицей события стала местная жительница, которая и вызвала скорую", - отмечают правоохранители.
12-летний бердичевлянин был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.
По оценкам медиков, в результате электротравмы он получил ожоги около 30% тела и находится в тяжелом состоянии.