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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2020 » Октябрь » 2 » 14:43:11

На території компанії «Рудь» відбулася виїзна нарада щодо стимулювання експорту Житомирщини   PR  

Сегодня, 14:56:58 462 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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На території компанії «Рудь» відбулася виїзна нарада щодо стимулювання експорту Житомирщини

30 вересня заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Олександр Романішин відвідав Житомирщину із робочою поїздкою щодо питань програми Уряду про стимулювання експорту. 

У ході цієї поїздки Олександр Романішин провів виїзну нараду на території підприємства АТ «Житомирський маслозавод» — компанії «Рудь», що є одним із найбільших експортерів України в галузі морозива і заморожених продуктів. 

У нараді взяли участь: перший заступник голови Житомирської ОДА Володимир Федоренко, директор Департаменту агропромислового розвитку та економічної політики ОДА, голови райдержадміністрацій та ОТГ і представники найбільших підприємств-експортерів Житомирської області. Учасники зустрічі обговорили ряд важливих питань, зокрема трансформацію української зовнішньої торгівлі, стан зовнішньоекономічної діяльності Житомирської області, а також можливості підтримки українських експортерів за допомогою інструментів Експортно-кредитного агентства.

Володимир Федоренко подякував голові правління АТ «Житомирський маслозавод» Петру Рудю за організацію форуму та можливість провести зустріч на території компанії «Рудь». 

До всього — учасники наради ознайомилися з виробничим процесом «Житомирського маслозаводу» — одного з найбільших підприємств Житомирської області, яке щорічно динамічно збільшує свої експортні поставки і вже співпрацює з понад 30-ма країнами світу. Це — результат кропіткої роботи всіх працівників компанії, які злагоджено працюють задля популяризації української продукції за кордоном і подальшого розвитку українського експорту в цілому.



Тэги: компані, маслозавод. Рудь
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