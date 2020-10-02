В Житомире правоохранители проводят обыски на территории воскресной школы Михайловского собора

«Сотрудники управления СБУ вместе со следователями ГУНП проводят определенные процессуальные действия, в том числе в помещениях, которые находятся рядом с воскресной школой по ул. Киевская, 16. В этом здании, которое не принадлежит собору, есть квартиры частных лиц. Проводится досудебное расследование в уголовном производстве, решение об обнародовании информации о материалах досудебного расследования принимает следователь. Производство не касается церковных дел», - сообщила пресс-секретарь управления СБУ в Житомирской области Ирина Мартынюк.





В Житомире 2 октября сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в здании, которое размещено возле воскресной школы Свято-Михайловского кафедрального собора.В областном управлении Службы безопасности Украины объяснили, что вместе с полицией проводят следственные действия, передает издание Житомир инфо



В то же время руководитель воскресной школы Нина Собкович заверила, что действия правоохранителей не влияют на проведение занятий.









Как сообщает Житомир инфо, из собственных источников стало известно, что обыски связаны с Юрием Бирюченко - уроженцем Житомира, местным меценатом, основателем благотворительного фонда «Духовное образование». Он, в частности, выделял средства на строительство воскресной школы и восстановление настенных росписей Свято-Михайловского собора. Фонд зарегистрирован по адресу ул. Киевская, 16-а.

В апреле 2020 года на сайте Житомир онлайн появилось большое интервью Бирюченко, где он рассказал о меценатстве.



В тоже время, по информации российских изданий, некий Юрий Бирюченко - это бывший криминальный авторитет по прозвищу Танкист. В настоящее время в РФ его подозревают в заказе убийства ресторатора и скульптора Михаила Долгополова.









Отец Богдан и Юрий Бирюченко