Журнал Житомир инфо

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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Октябрь » 2 » 15:24:29

В Житомире правоохранители проводят обыски на территории воскресной школы Михайловского собора

Сегодня, 15:28:21 934 4 Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире правоохранители проводят обыски на территории воскресной школы Михайловского собора

 В Житомире 2 октября сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в здании, которое размещено возле воскресной школы Свято-Михайловского кафедрального собора.

В областном управлении Службы безопасности Украины объяснили, что вместе с полицией проводят следственные действия, передает издание Житомир инфо.
 

«Сотрудники управления СБУ вместе со следователями ГУНП проводят определенные процессуальные действия, в том числе в помещениях, которые находятся рядом с воскресной школой по ул. Киевская, 16. В этом здании, которое не принадлежит собору, есть квартиры частных лиц. Проводится досудебное расследование в уголовном производстве, решение об обнародовании информации о материалах досудебного расследования принимает следователь. Производство не касается церковных дел», - сообщила пресс-секретарь управления СБУ в Житомирской области Ирина Мартынюк.


В то же время руководитель воскресной школы Нина Собкович заверила, что действия правоохранителей не влияют на проведение занятий.



 

Как сообщает Житомир инфо, из собственных источников стало известно, что обыски связаны с Юрием Бирюченко - уроженцем Житомира, местным меценатом, основателем благотворительного фонда «Духовное образование». Он, в частности, выделял средства на строительство воскресной школы и восстановление настенных росписей Свято-Михайловского собора. Фонд зарегистрирован по адресу ул. Киевская, 16-а.

В апреле 2020 года на сайте Житомир онлайн появилось большое интервью Бирюченко, где он рассказал о меценатстве.


В тоже время, по информации российских изданий, некий Юрий Бирюченко - это бывший криминальный авторитет по прозвищу Танкист. В настоящее время в РФ его подозревают в заказе убийства ресторатора и скульптора Михаила Долгополова.



Отец Богдан и Юрий Бирюченко
 
Тэги: СБУ, обыск, школа, Житомир
Комментариев: 4
Crespito
1 Hernan (Crespito)   • 15:37:47, Сегодня [Материал]
0

Хороший человек
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 16:18:13, Сегодня [Материал]
0

СБУ год понадобился чтобы прочитать новость лента.сру? :D
SlavaNibiru
3 Святослав (SlavaNibiru)   • 16:51:50, Сегодня [Материал]
-3

УПЦ КП ще з часів створення завжди пригрівала під своїми крильцями різних сумнівних елементів, не гидуючи росіянами.
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 18:05:51, Сегодня [Материал]
-1

стамбульские слили "мецената"
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