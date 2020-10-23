Кинотеатр им. Франко повысил цены на билеты до 80 гривен

Сегодня 23 октября на внеочередном заседании исполкома Житомира были внесены изменения в решение о тарифах на услуги по демонстрации фильмов в коммунальном кинотеатре.
Соответствующий проект решения исполкома «О внесении изменений в решение исполнительного комитета Житомирского городского совета от 5 июля 2017 №604 «Об установлении тарифов на услуги по демонстрации фильмов коммунальному предприятию «Объединенная дирекция кинотеатров города», был обнародован 9 октября на сайте Житомирского горсовета.
Какие именно изменения вносятся в предыдущее решение о тарифах, доложил на исполкоме директор КП «Объединенная дирекция кинотеатров города» Александр Шевчук.
«Вносятся изменения относительно цены надбавки до 100%. На сегодняшний день цена билета у нас составляет 40 грн. При этом разрешена наша надбавка - 50%, то есть максимальная цена билета может составлять 60 грн. Мы просим увеличить надбавку до 100%, что позволит повысить цену билета до 80 грн», - рассказал Александр Шевчук.
Он отметил, что речь идет о повышении цены на билеты на коммерческие фильмы, премьерные показы для взрослого зрителя. На детский билет остается социальная цена 35 грн.
Согласно данным финансового отчета КП «Объединенная дирекция кинотеатров города» по 2019, за предыдущий год выручка от продажи билетов в кинотеатре имени Ивана Франко выросла на треть, а от работы кафе - в 5 раз. При этом в 2018 году кинотеатр им. Франко в Житомире заработал 1,8 млн грн на продаже билетов, однако прибыли так и не получил. Тогда финансовая помощь коммунальному предприятию составила почти 1,2 млн. грн.
В ноябре 2019 мэр Житомира назначил нового директора КП «Объединенная дирекция кинотеатров города». Им стал житомирский активист - Александр Шевчук. Бывшая руководитель предприятия Инна Сергийчук уволилась с должности директора по соглашению сторон.