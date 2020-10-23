Кинотеатр им. Франко повысил цены на билеты до 80 гривен

«Вносятся изменения относительно цены надбавки до 100%. На сегодняшний день цена билета у нас составляет 40 грн. При этом разрешена наша надбавка - 50%, то есть максимальная цена билета может составлять 60 грн. Мы просим увеличить надбавку до 100%, что позволит повысить цену билета до 80 грн», - рассказал Александр Шевчук.