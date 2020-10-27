На житомирских АЗС резко подорожал бензин и газ: что будет с ценами на топливо

Цены на А-92

Цены на А-95

Цены на ДТ

Цены на LPG

Анализ ситуации на рынке

"Стабильность и низкие цены у "Приват" были якорем, который удерживал рынок, – отметил Геннадий Рябцев. – Теперь приватовцы дважды их подняли в течение восьми дней, что дало толчок всем остальным розничным сетям".

"Дизтопливо и бензин марки А-95 в сети "Укрнафта", "Авиас", ANP и др. (всего 1540 станций) подорожали с 22,00 грн/л до 23,00 грн/л, А-92 — с 21,00 грн/л до 22,00 грн/л. Напомню, до этого группа прибегала к пересмотру цен еще 29 апреля. Тогда на фоне снижения мировых цен стоимость топлива в сети снизилась на 1 грн/л", – конкретизировал Сергей Куюн.

"Розничные сети за выходные повысили стоимость газа на 5–25 коп./л, – отметил Артем Куюн. – Сеть "Привата" – в среднем на 3-4 коп./л, до 11,95 грн/л. Самый большой рост цен в этой сети зафиксирован в Харьковской области, на 30 коп./л — с 11,55 до 11,85 грн/л. В других регионах – на 10–25 коп./л. На станциях "БРСМ-Нафта" в Одесской и Полтавской областях цена автогаза выросла на 10 коп./л, до 12,89 грн./л. При этом средняя розничная цена по сети поднялась на 3 коп./л, до 12,65 грн./л. Автогаз в столичной сети KLO подорожал на 9 коп. Такие сети как BVS, "Укргаздобыча", Marshal, Mango и Motto, подняли цены в пределах 10-25 коп./л".



Что может измениться за неделю

"С учетом этого роста рынок может выйти на средние многолетние показатели по торговым наценкам. Возможно, в ноябре рост цен замедлится и даже остановится, если "Приват" не станет их повышать дальше", – говорит Сергей Куюн.