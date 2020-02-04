Цены на бензин в Житомире замерли, а цены на автогаз рухнули

На топливном рынке Украины уже вторую неделю перемен немного: на бензин цены стабильны, дизтопливо подешевело в среднем на 6 коп./л, а вот автогаз стоит теперь меньше на 23 коп./л. Напомним, еще в декабре после встречи с президентом Владимиром Зеленским трейдеры резко опустили цены на бензин.
Какие тренды ожидать на наступившей неделе, рассказали наши эксперты: директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн и замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.
Индикативная цена в $1,1 за литр бензина А-95 сохранилась: при нынешнем курсе продажи доллара на межбанке (в понедельник было 25,04 грн/$) и нынешней средней цене литра топлива, А-95 стоит 1,06 $/л, ДТ – 1,04 $/л. При этом разница в цене между самыми высокими и самыми низкими ценами, в зависимости от региона, практически не изменилась по бензину и дизтопливу и увеличилась по автогазу.
По А-92 разброс цен составил 7,2%, было 7,3% (1,79 грн/л, минус 1 коп./л), по А-95 – 6%, не изменилась (1,58 грн/л плюс 0,04 грн/л), по дизелю 5,4%, тоже не изменилась (1,40 грн/л, плюс 2 коп./л), по автогазу 11,4%, было 9,9% (1,34 грн/л, плюс 15 коп./л).
Средняя цена по Украине – 25,52 грн/л (удешевление за 7 дней -0,01 грн/л), самая высокая – в Луганской области – 26,56 грн/л (не изменилась), самая низкая – в Сумской области – 24,77 грн/л (удорожание +0,01грн/л).
В Житомире стоимость бензина А-92 – 25,27 грн/л (подешевело на 1 копейку).
Средняя цена по Украине – 26,55 грн/л (удешевление -0,02 грн/л), самая высокая – в Луганской области – 27,43 грн/л (не изменилась), самая низкая – в Сумской области – 25,89 грн/л (удешевление -0,04 грн/л).
В Житомире стоимость бензина А-95 26,31 грн/л (подешевело на 1 копейку).
Средняя цена по Украине – 26,12 грн/л (удешевление -0,06 грн/л), самая высокая – в Луганской области – 26,92 грн/л (не изменилась), самая низкая – в Харьковской области – 25,52 грн/л (удешевление -0,02 грн/л).
В Житомирской области стоимость дизтоплива 25,87 грн/л (-0,03 грн/л).
Средняя цена по Украине – 12,30 грн/л (удешевление -0,23 грн/л), самая высокая – в Одесской области -13,08 грн/л (удешевление -0,16 грн/л), самая низкая – в Житомирской области – 11,74 грн/л (удешевление -0,31 грн/л).
В Житомире стоимость газа – 11,47 грн/л (-0,31 грн/л).
Эксперты отмечают, что топливный рынок стабилизировался, несмотря на ползучее повышение стоимости доллара к гривне, которое обычно влияет на цену. Как правило, повышение курса на 10 коп./доллар увеличивает себестоимость импортного бензина или дизтоплива на 7-8 коп./л. Напомним, у нас импортируется около 50% бензина и около 80% дизтоплива.
Замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев назвал две главные причины – снижение цен на нефть и нежелание нефтетрейдеров будоражить рынок, поднимая цену на несколько копеек из-за дорожающего доллара.
"Сейчас главная причина стабильности цен – политическая, это выполнение договоренностей между властями и трейдерами о совместной борьбе с теневыми реализаторами топлива. Трейдеры надеются, что в итоге за счет притока новых клиентов, которые заправлялись на ликвидированных нелегальных АЗС, официальные заправки смогут увеличить объемы продаж. И это перекроет снижение маржи (прибыли) из-за незначительного подорожания топлива в закупке по импорту", – разъяснил Геннадий Рябцев.
Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн также говорит о наступившей стабильности на рынке. Помимо нежелания трейдеров "раскачивать" рынок, на цены влияют еще и достаточное количество запасов и низкий спрос. Особенно это касается сжиженного газа, цена на который недавно росла из-за снижения его предложения в Украине – по организационным причинам в декабре не состоялось несколько аукционов.
Оба эксперта уверены, что пока стабильность цен на топливо сохранится. При этом Геннадий Рябцев не исключает, что сжиженный газ может дешеветь и дальше.
"Одна причина – за рубежом, прежде всего в Польше, откуда Украина импортирует большие объемы автогаза, и где многие поляки обогревают им жилье, спрос на газ упал из-за теплой зимы, – анализирует Рябцев. – Вторая причина – значительное удешевление бензина в Украине, из-за чего соотношение стоимости газа к бензину почти дошло до критических 50% (сейчас 45-47%). Поэтому газотрейдеры и снижают стоимость на фоне избытка предложения и низкого спроса в связи с зимой".
По словам Сергея Куюна, сейчас на рынке запасов топлива много, даже несмотря на снижение импорта, например, дизтоплива в январе завезено меньше на 40%, поэтому каких-то мегаперемен ожидать в ближайшие дни не приходится.
"Против дальнейшего снижения цены топлива играет подорожание доллара, против повышения цены – удешевление нефти и договоренности трейдеров с правительством о детенизации топливного рынка, – говорит Куюн. – У трейдеров пока есть запас по марже, поэтому я исключаю какое-либо движение цен вверх, даже если доллар подорожает на гривню.
Как видим, топливный рынок снова вступил в период стабильности. И если не вмешаются какие-то непрогнозируемые факторы, покупать горючее про запас не стоит.
У меня вопрос к водителям. Вы реально запасаетесь бензином про запас?