Цены на нефть рекордно обвалились: когда же подешевеет бензин в Украине

Что происходит с ценами на нефть

"Война за долю нефтяного рынка возникла не на пустом месте. Ей благоприятствует существенное падение и ожидающееся еще большее падение спроса на нефть из-за замедления мировой экономики из-за коронавируса. На падающем потреблении вышибить конкурента легче, чем когда рынок и потребление растет", – добавляет Дмитрий Хорошун.

Так, а когда подешевеет бензин в Украине?

"Оптовый рынок ни дизеля, ни бензина почти не отреагировал. Да, таким образом экономически они могут закладывать риски. Почему эти риски не работают в обратную сторону – я не понимаю. Риск того, что покупатель придет и купит горючее дороже, тоже есть", – говорит Сиренко.

"С начала года топливо подешевело только на 2,6% при 59% обвале цен на нефть. То есть, рынок топлива в Украине олигополизированный, поэтому основным фактором влияния на цену является объем спроса. При адекватной работе Антимонопольного комитета и конкурентного рынка стоимость бензина марки А-95 должна обвалиться на 30-35% до 17-18 грн за литр, однако цена составляет более 26 гривен за литр. В нынешних условиях можно ожидать лишь незначительное снижение стоимости горючего – на 3-5%", – говорит Бардась.



Что дальше ждать от ценовой войны

"То есть причина для падения была одна – решение России (и сразу после – Саудовской Аравии) начать войну за долю рынка. Ну а рост после таких огромных обвалов никогда не бывает плавным в перспективе нескольких часов. Рынки ищут справедливую цену в меру своего умения", – говорит Дмитрий Хорошун.