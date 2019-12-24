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2019 » Декабрь » 2415:11:29

Крупные сети АЗС опустили цены на бензин после встречи с Зеленским

Сегодня, 15:11:29 1077 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Крупные сети АЗС опустили цены на бензин после встречи с Зеленским

 24 декабря крупные сети автозаправок снизили цены на бензин после того, как их представители провели встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные консалтинговой группы "А-95".

В сетях ОККО и WOG цены бензинов и ДТ опустились на 50 коп./л, Amic снизил цену бензинов на 80 коп./л, ДТ – на 70 коп./л.

"В консолидированной сети группы "Приват", которая до текущего момента не реагировала на снижение цен другими операторами, все топливо подешевело на 1 грн/л", – сказано в сообщении.



Этому предшествовала встреча Зеленского с представителями участников топливного рынка, на которой президент Украины призвал сети АЗС более активно реагировать на укрепление гривни и уменьшать соответственно цену на бензин. 

"Мы обращаемся к вам с предложением более активно реагировать на укрепление курса и уменьшать соответственно цену на бензин. Не предоставить скидки, а уменьшить цену на табло", – сказал Зеленский.
Тэги: Топливо, бензин, украина, Цены
Комментариев: 5
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:45:04, Сегодня
+6

Вы уберите безБожную цену н а газ и элктричество и все цены упадут автоматически на все что производится в Украине. И вообще когда у нас выборы Президента ? А то тут рейтинги фейковые показывают. А где импичмент за пи.деш? Вот Трампу обьявили не за.уй, а тут столько наобещал с прищепкой в штанине. что уже подташнивает. На Олимпийском на коленях стоял! Чтоб ты всю жизнь оставшуюся на них и стоял.
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:57:59, Сегодня
+7

Не справился , не смог, слабинький.
Dimm
3 Димм (Dimm)   • 16:12:39, Сегодня
-8

"Не справился , не смог, слабинький." - его главная задача была доказать политикам, что народ уже готов голосовать хоть за клоуна но не за них. С этой задачей он справился
dakar
4 Инспектор Кранник (dakar)   • 21:17:04, Сегодня
-3

а куя тогда маршрутки по 10 гривен будут? Кому з.п. подняли в два раза за президентство зеленского?
bda
5 ДДД (bda)   • 21:43:00, Сегодня
+1

А, при По, чё поднимали плату за проезд?
Порохоботство, просто, удивляет....
Топите, дальше...
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