Журнал Житомир инфо

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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Октябрь » 28 » 13:08:31

96 гривен за «квадрат»: в Житомире за гроши продали цех бывшего завода

Сегодня, 13:20:02 1762 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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96 гривен за «квадрат»: в Житомире за гроши продали цех бывшего завода

 Фонд государственного имущества провел аукцион по продаже здания цеха бывшего завода химического волокна общей площадью 860,2 кв. м, которое находится в Житомире на ул. Промышленной, 1/154.

Торги проводились по методу пошагового снижения стартовой цены и последующего представления ценовых предложений - так называемый «голландский» аукцион.

Как сообщает Житомир инфо, на аукцион поступило только одно предложение - житомирское ООО «Комиссар Индастри» предложило 69 тыс. 541,50 грн и было признано победителем торгов.

30 сентября 2020 года организатор торгов региональное отделение Фонда государственного имущества Украины по Ровенской и Житомирской областях сообщило о заключенном договоре по продаже трехэтажного здания цеха: за 860,2 кв.м недвижимости покупатель должен заплатить 83 тыс. 341 грн 80 коп. (стоимость с НДС) - 96 гривен за 1 кв. м.

ООО «Комиссар Индастри» зарегистрировано в Житомире на ул. Тараса Бульбы-Боровца в октябре 2017 года, основатель - Комисарчук Дмитрий Олегович, уставный капитал - 1 тыс. грн, основной вид деятельности - производство электроэнергии.

Напомним, стартовая цена здания составляла 4 млн 630 тыс. 100 грн (без НДС).
Тэги: цех, аукцион, приватизация, Житомир
Комментариев: 3
ax
1 Ax Axovich (ax)   • 13:56:37, Сегодня [Материал]
+3

знаете, за такую цену я бы тоже его купил
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 15:27:44, Сегодня [Материал]
0

велика прихватізація)
predi
3 predi (predi)   • 17:32:15, Сегодня [Материал]
0

"Аукціон" з одним івестором?
Це щось нове.
А чому не було провести рекламу серед українських і закордонних інвесторів бо про такі "торги" ніхто не знав"?
Чи може так було сплановано?
Цікаво в чиї він попав руки і хто кінцевий бенефіціар?
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