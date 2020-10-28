96 гривен за «квадрат»: в Житомире за гроши продали цех бывшего завода

Фонд государственного имущества провел аукцион по продаже здания цеха бывшего завода химического волокна общей площадью 860,2 кв. м, которое находится в Житомире на ул. Промышленной, 1/154.
Торги проводились по методу пошагового снижения стартовой цены и последующего представления ценовых предложений - так называемый «голландский» аукцион.
Как сообщает Житомир инфо
, на аукцион поступило только одно предложение - житомирское ООО «Комиссар Индастри» предложило 69 тыс. 541,50 грн и было признано победителем торгов.
30 сентября 2020 года организатор торгов региональное отделение Фонда государственного имущества Украины по Ровенской и Житомирской областях сообщило о заключенном договоре по продаже трехэтажного здания цеха: за 860,2 кв.м недвижимости покупатель должен заплатить 83 тыс. 341 грн 80 коп. (стоимость с НДС) - 96 гривен за 1 кв. м.
ООО «Комиссар Индастри» зарегистрировано в Житомире на ул. Тараса Бульбы-Боровца в октябре 2017 года, основатель - Комисарчук Дмитрий Олегович, уставный капитал - 1 тыс. грн, основной вид деятельности - производство электроэнергии.
Напомним, стартовая цена здания составляла 4 млн 630 тыс. 100 грн
(без НДС).
Це щось нове.
А чому не було провести рекламу серед українських і закордонних інвесторів бо про такі "торги" ніхто не знав"?
Чи може так було сплановано?
Цікаво в чиї він попав руки і хто кінцевий бенефіціар?