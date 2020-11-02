На Житомирщине в ДТП погиб велосипедист: полиция начала расследование

На Житомирщине водитель легковушки Renault насмерть сбил велосипедиста. Дорожно-транспортное происшествие произошло на 165 км автодороги Кременец - Белая Церковь, в Любарском районе.
Об этом «Журналу Житомира
» сообщили в ГУ Нацполиции в Житомирской области.
«Предварительно, водитель автомобиля Renault Megane, 61-летний житель Днепропетровщины, двигаясь в направлении пгт Любар, совершил столкновение с велосипедистом, 48-летним жителем Любарского района», - говорится в сообщении.
В результате ДТП велосипедист от полученных травм погиб на месте происшествия.
Сейчас все обстоятельства аварии выясняются в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч.2 ст.286 УК Украины.