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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Ноябрь » 2 » 10:46:22

На Житомирщине в ДТП погиб велосипедист: полиция начала расследование

Сегодня, 10:54:22 658 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине в ДТП погиб велосипедист: полиция начала расследование

 На Житомирщине водитель легковушки Renault насмерть сбил велосипедиста. Дорожно-транспортное происшествие произошло на 165 км автодороги Кременец - Белая Церковь, в Любарском районе.

Об этом «Журналу Житомира» сообщили в ГУ Нацполиции в Житомирской области.
 

«Предварительно, водитель автомобиля Renault Megane, 61-летний житель Днепропетровщины, двигаясь в направлении пгт Любар, совершил столкновение с велосипедистом, 48-летним жителем Любарского района», - говорится в сообщении.


В результате ДТП велосипедист от полученных травм погиб на месте происшествия.

Сейчас все обстоятельства аварии выясняются в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч.2 ст.286 УК Украины.

Тэги: дтп, велосипедист
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