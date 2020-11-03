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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Ноябрь » 3 » 10:34:59

ТИК признала недействительными выборы на скандальном участке в Житомирской области

Сегодня, 10:47:59 373 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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ТИК признала недействительными выборы на скандальном участке в Житомирской области

 В Житомирской области на скандальном избирательном участке в селе Рудня Ивановская признали недействительными выборы. Соответствующее решение приняла Емильчинская территориальная избирательная комиссия.

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель председателя Житомирского областного совета, руководитель областной организации "Радикальной партии Ляшко" Сергей Крамаренко.
 

"Емильчинская Территориальная избирательная комиссия, приняла решение признать недействительными выборы по скандальной избирательной комиссии в селе Рудня Ивановская Емильчинского района. Спасибо всем кто боролся за право наших граждан на честные выборы. Наши лучшие адвокаты, коллеги из других партий, безусловно, члены Емильчинской ТИК, на которых оказывалось огромное давление со стороны фальсификаторов! Мы все молодцы, и СМИ, и общественность, и рядовые неравнодушные граждане. Однако наша борьба не закончена. Только когда заказчики и исполнители, а также их покровители получат приговоры по уголовному делу - тогда мы сможем считать наши права защищенными! Призываю продолжать борьбу!" - написал с соцсети Крамаренко.





Напомним, на участке в Емильчинском районе была зафиксирована рекордная явка – 98% и признаки фальсификации голосования. Шесть партий обратились в правоохранительные органы и к международным наблюдателям относительно фальсификаций на избирательном участке №180271 в Емильчинском районе.
Тэги: выборы, Житомирская область, фальсификация
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