ТИК признала недействительными выборы на скандальном участке в Житомирской области

"Емильчинская Территориальная избирательная комиссия, приняла решение признать недействительными выборы по скандальной избирательной комиссии в селе Рудня Ивановская Емильчинского района. Спасибо всем кто боролся за право наших граждан на честные выборы. Наши лучшие адвокаты, коллеги из других партий, безусловно, члены Емильчинской ТИК, на которых оказывалось огромное давление со стороны фальсификаторов! Мы все молодцы, и СМИ, и общественность, и рядовые неравнодушные граждане. Однако наша борьба не закончена. Только когда заказчики и исполнители, а также их покровители получат приговоры по уголовному делу - тогда мы сможем считать наши права защищенными! Призываю продолжать борьбу!" - написал с соцсети Крамаренко.