Шел по краю дороги: на севере Житомирщины сбили пешехода

В Житомирской области грузовик сбил мужчину, который шел по краю дороги. Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 3 ноября на автодороге Словечно - Овруч.
"Водитель автомобиля ГАЗ, 51-летний житель района, двигаясь по автодороге Словечно - Овруч вблизи с. Заськи, совершил наезд на 62-летнего мужчину, который двигался по краю проезжей части в попутном направлении"
, - рассказывают правоохранители.
В результате полученных травм пешеход погиб на месте происшествия.
В настоящее время продолжается установление всех обстоятельств произошедшего в рамках уголовного производства, начатого по ч.2 ст.286 УК Украины. Транспортное средство изъяли в отделение полиции.