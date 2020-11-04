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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Ноябрь » 4 » 11:34:14

Шел по краю дороги: на севере Житомирщины сбили пешехода

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Шел по краю дороги: на севере Житомирщины сбили пешехода

 В Житомирской области грузовик сбил мужчину, который шел по краю дороги. Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 3 ноября на автодороге Словечно - Овруч.

"Водитель автомобиля ГАЗ, 51-летний житель района, двигаясь по автодороге Словечно - Овруч вблизи с. Заськи, совершил наезд на 62-летнего мужчину, который двигался по краю проезжей части в попутном направлении", - рассказывают правоохранители.



В результате полученных травм пешеход погиб на месте происшествия.

В настоящее время продолжается установление всех обстоятельств произошедшего в рамках уголовного производства, начатого по ч.2 ст.286 УК Украины. Транспортное средство изъяли в отделение полиции.
Тэги: Житомирщина, дтп
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