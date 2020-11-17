На Житомир и область надвигается снегопад

"Ну как для востока – это уже практически зима, там температуры выше нуля уже нет — и в ближайшие 5 суток повышения не ожидается. Для запада пока преобладают положительные температуры, ночью тоже, поэтому для этого региона еще зима не пришла. А центральные, северные и южные области еще в таком плюс-минус диапазоне – от -3, -4 до +3 градусов, такой диапазон сохранится на этой неделе. Скажем так, это близко к климатической норме", – сказала Голеня.