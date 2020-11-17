На Житомир и область надвигается снегопад

Вечером 17 ноября в Житомирской области ожидается снегопад. Об этом сообщила ведущий синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня, передает РБК-Украина
.
"Сегодня на вечер в Киевской и Житомирской области чуть пройдет снег. В последующие двое суток в ночные часы снег будет в большинстве северных и центральных областей – и потом на востоке страны"
, – сообщила синоптик.
По словам эксперта, 17 ноября во многих регионах ожидается минусовая температура. Наталья объяснила, что это нормально и типично для этого времени года.
"Ну как для востока – это уже практически зима, там температуры выше нуля уже нет — и в ближайшие 5 суток повышения не ожидается. Для запада пока преобладают положительные температуры, ночью тоже, поэтому для этого региона еще зима не пришла. А центральные, северные и южные области еще в таком плюс-минус диапазоне – от -3, -4 до +3 градусов, такой диапазон сохранится на этой неделе. Скажем так, это близко к климатической норме", – сказала Голеня.
Нужно отметить, что в некоторых городах Украины снег уже выпал. Так, например, в Харькове и Сумах он уже засыпал улицы города.
Ранее сообщалось, что более 200 единиц техники готовы к очистке дорог
Житомирщины от снега и льда.