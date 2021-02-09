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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Февраль » 9 » 17:56:35

На Житомир снова надвигается мощный снегопад

Сегодня, 18:12:35 1087 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомир снова надвигается мощный снегопад

 Жителей Житомира и области предупреждают о сложных погодных условиях: ночью 10 февраля снова ожидается сильный снегопад. Об этом "ЖЖ" сообщает Житомирский областной гидрометеоцентр.

"10 февраля. Облачно. Ночью сильный снег. Днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9 ℃ мороза, днем ​​3-5 ℃ мороза", - информируют синоптики.

В управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций отмечают, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, работы электрических сетей, коммунального хозяйства, строительных предприятий.

В период осложнения погодных условий водителей призывают воздержаться от поездок на личном автотранспорте, а при невозможности - быть максимально внимательными.
 

Грузовикам разрешили движение


Между тем в Житомирской области 9 февраля в 15:00 сняли ограничения по движению большегрузного транспорта. Об этом сообщает полиция Житомирской области.
 

"Вниманию водителей! По состоянию на 15:20 9 февраля ограничения по движению крупногабаритного и большегрузного транспорта по дорогам Житомирщины сняыт. Будьте бдительны и осторожны!" - информируют правоохранители.


Ограничение движения грузового транспорта было введено 8 февраля из-за сильного снегопада
Тэги: Снегопад, Житомир, погода
Комментариев: 3
Armen21
1 МАКС (Armen21)   • 19:34:07, Сегодня [Материал]
+3

Вниманию властей! Суки, начните убирать снег!!!
bda
2 ДДД (bda)   • 20:49:36, Сегодня [Материал]
+2

Вчера, ведь, провели совещание - ждите... ;)
radio-fan-zt
3 зяблик (radio-fan-zt)   • 20:57:34, Сегодня [Материал]
0

Куда ждите!? Тендер на уборку снега не выиграли еще...
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