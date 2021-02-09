На Житомир снова надвигается мощный снегопад

Жителей Житомира и области предупреждают о сложных погодных условиях: ночью 10 февраля снова ожидается сильный снегопад. Об этом "ЖЖ
" сообщает Житомирский областной гидрометеоцентр.
"10 февраля. Облачно. Ночью сильный снег. Днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9 ℃ мороза, днем 3-5 ℃ мороза"
, - информируют синоптики.
В управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций отмечают, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, работы электрических сетей, коммунального хозяйства, строительных предприятий.
В период осложнения погодных условий водителей призывают воздержаться от поездок на личном автотранспорте, а при невозможности - быть максимально внимательными.
Грузовикам разрешили движение
Между тем в Житомирской области 9 февраля в 15:00 сняли ограничения по движению большегрузного транспорта. Об этом сообщает полиция Житомирской области
.
"Вниманию водителей! По состоянию на 15:20 9 февраля ограничения по движению крупногабаритного и большегрузного транспорта по дорогам Житомирщины сняыт. Будьте бдительны и осторожны!" - информируют правоохранители.
Ограничение движения грузового транспорта было введено 8 февраля из-за сильного снегопада
.