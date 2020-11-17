Житомиряне чаще всего покупают в салонах автомобили Toyota, Kia и Renault

В течение октября в Житомирской области приобрели 115 новых автомобилей на общую сумму 32 млн долларов США. Среди брендов чаще всего регистрировали автомобили Toyota.
В прошлом месяце в Житомире приобрели 20 таких автомобилей, информирует RST.ua.
Также популярными были Kia и Renault. Доля этих трех брендов составила 38% от общего количества продаж в регионе.
Самой популярной моделью был кроссовер Kia Sportage. Кроме него в прошлом месяце часто регистрировали Renault Duster и Toyota Land-Cruiser Prado.
В прошлом месяце в Житомире и области зарегистрировали 90 кроссоверов, что составляет 78% от общего объема авторынка региона. Доля машин с дизельными силовыми агрегатами составила 36%. Что касается ценовых сегментов, то 20% - автомобили стоимостью более 35 тыс. долларов США без учета стоимости дополнительного оборудования.
Всего в Украине в течение октября зарегистрировали 8,4 тыс. новых автомобилей. Общая сумма затрат на покупку этих авто составила 260 млн долларов США.
Напомним, ранее на улицах Житомира засветился роскошный Rolls-Royce стоимостью 17 млн гривен
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совпадение?