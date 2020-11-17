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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2020 » Ноябрь » 17 » 17:42:41

Житомиряне чаще всего покупают в салонах автомобили Toyota, Kia и Renault

Вчера, 18:00:41 1119 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомиряне чаще всего покупают в салонах автомобили Toyota, Kia и Renault

 В течение октября в Житомирской области приобрели 115 новых автомобилей на общую сумму 32 млн долларов США. Среди брендов чаще всего регистрировали автомобили Toyota.

В прошлом месяце в Житомире приобрели 20 таких автомобилей, информирует RST.ua.

Также популярными были Kia и Renault. Доля этих трех брендов составила 38% от общего количества продаж в регионе.

Самой популярной моделью был кроссовер Kia Sportage. Кроме него в прошлом месяце часто регистрировали Renault Duster и Toyota Land-Cruiser Prado.



В прошлом месяце в Житомире и области зарегистрировали 90 кроссоверов, что составляет 78% от общего объема авторынка региона. Доля машин с дизельными силовыми агрегатами составила 36%. Что касается ценовых сегментов, то 20% - автомобили стоимостью более 35 тыс. долларов США без учета стоимости дополнительного оборудования.

Всего в Украине в течение октября зарегистрировали 8,4 тыс. новых автомобилей. Общая сумма затрат на покупку этих авто составила 260 млн долларов США.

Напомним, ранее на улицах Житомира засветился роскошный Rolls-Royce стоимостью 17 млн гривен.
Тэги: Автосалон, статистика, рынок, Машины
Комментариев: 3
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 18:42:58, Вчера [Материал]
+1

кстати в Сомали тоже самая продаваемая машина - Лендкрузер
совпадение?
PashaZT
2 Pavel (PashaZT)   • 19:53:24, Вчера [Материал]
0

Две вещи работают безотказно, это автомат Калашникова и Toyota Land Cruiser. © Саддам Хусейн.
vovik-zt
3 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 20:20:37, Вчера [Материал]
0

А кажуть грошей нема у народа, ФОПи он бастують.
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