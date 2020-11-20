В Житомире во время пожара погибла женщина, ее мужа удалось спасти. ФОТО

В Житомире во время тушения пожара в частном доме нашли мертвую женщину. Ее мужа удалось спасти. Инцидент произошел вечером 19 ноября на площади Путятинской.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
"По прибытию дежурного караула пожарных к месту вызова было установлено задымление одной из квартир. Проведя разведку внутри помещения, они обнаружили в комнате у окна погибшую хозяйку квартиры, 1967 г.р., тело которой обгорело", - информирует служба спасения.
В той же комнате, на матрасе, лежал мужчина, по внешним признакам - в состоянии алкогольного опьянения. Его спасатели вывели на свежий воздух, однако от медицинской помощи он отказался.
Силами двух отделений бойцов ГСЧС пожар через полчаса был ликвидирован. Огонь уничтожил домашние вещи в квартире.
Предварительно установлено, что причиной возгорания стала неосторожность при курении.