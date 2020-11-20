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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Ноябрь » 20 » 12:32:02

В Житомире во время пожара погибла женщина, ее мужа удалось спасти. ФОТО

Сегодня, 12:42:02 781 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире во время пожара погибла женщина, ее мужа удалось спасти. ФОТО

 В Житомире во время тушения пожара в частном доме нашли мертвую женщину. Ее мужа удалось спасти. Инцидент произошел вечером 19 ноября на площади Путятинской.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
 

"По прибытию дежурного караула пожарных к месту вызова было установлено задымление одной из квартир. Проведя разведку внутри помещения, они обнаружили в комнате у окна погибшую хозяйку квартиры, 1967 г.р., тело которой обгорело", - информирует служба спасения.


В той же комнате, на матрасе, лежал мужчина, по внешним признакам - в состоянии алкогольного опьянения. Его спасатели вывели на свежий воздух, однако от медицинской помощи он отказался.

Силами двух отделений бойцов ГСЧС пожар через полчаса был ликвидирован. Огонь уничтожил домашние вещи в квартире.

Предварительно установлено, что причиной возгорания стала неосторожность при курении.





Тэги: пожар, Житомир
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