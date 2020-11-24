Директор ветлаборатории за взятки выдавал поддельные справки на мясную продукцию

В Житомирской области будут судить директора государственной ветлаборатории, который за взятки выдавал предпринимателям поддельные экспертные заключения на мясную продукцию. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в Житомирской областной прокуратуре.
"По данным следствия, чиновник, из корыстных побуждений, неоднократно получал от ветеринарного врача мясоперерабатывающего частного предприятия (в отношении него судом уже вынесен приговор) неправомерную выгоду на общую сумму почти 5 тыс. грн. Взамен за денежное "вознаграждение" чиновник способствовал в выдачи ветеринарной лабораторией экспертных выводов относительно качественных и количественных показателей мясной продукции, без поступления от предприятия обязательных образцов сырья", - отмечает ведомство.
Виртуальные лабораторные заключения предоставлялись на тонны продукции. В частности, один из задокументированных фактов - экспертное заключение предоставлено на 11 тонн мясной продукции, предназначенной для реализации.
Неправомерную выгоду фигурант дела получал на банковские карточки, а сканкопию поддельных экспертных заключений, скрепленных подписями и печатью, направлялись по электронной почте.
В настоящее время обвинительный акт по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 369-2 УК Украины, направлен в суд.