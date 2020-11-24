Директор ветлаборатории за взятки выдавал поддельные справки на мясную продукцию

"По данным следствия, чиновник, из корыстных побуждений, неоднократно получал от ветеринарного врача мясоперерабатывающего частного предприятия (в отношении него судом уже вынесен приговор) неправомерную выгоду на общую сумму почти 5 тыс. грн. Взамен за денежное "вознаграждение" чиновник способствовал в выдачи ветеринарной лабораторией экспертных выводов относительно качественных и количественных показателей мясной продукции, без поступления от предприятия обязательных образцов сырья", - отмечает ведомство.