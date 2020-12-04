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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Декабрь » 4 » 23:53:08

Запуск онлайн-сервісу Uklon у Житомирі     Реклама  

Вчера, 23:58:08 274 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Запуск онлайн-сервісу Uklon у Житомирі

 Відтепер онлайн-сервіс замовлення авто Uklon доступний і у Житомирі. Протестувати функціонал можна, завантаживши додаток Uklon в App Store чи Google play. Вартість поїздок стартує від 25 гривень. А для усіх нових клієнтів у Житомирі діє знижка 50% на перші три поїздки!

«Напевно, 2020 рік ні для кого не був легким. Uklon – не виключення. Але цьогорічні перешкоди принесли й позитивні виклики для компанії, які стимулювали її розвиток і розширення. Тому ми дуже пишаємось ще одним новим містом на карті, де є Uklon і дякуємо усім, хто любить наш сервіс”, - каже співзасновник та операційний директор компанії Uklon Сергій Смусь.


Перша поїздка через додаток Uklon була виконана 25 березня 2010 року й цього року компанія святкує своє 10-річчя. 

“Житомир і Чернівці – 2 останні відкриті міста з 8 нових у цьому році. Наразі онлайн-сервіс Uklon має найбільше географічне покриття в Україні, охоплюючи 19 міст різних регіонів. Цей факт мотивує нас щоденно працювати над якістю послуг і покращувати роботу сервісу”, - розповідає директор з розвитку Uklon Максим Остапюк.


Нагадаємо, що Uklon відмовився від співпраці з надбюджетними автівками та підвищив суму безкоштовного страхування життя пасажирів і водіїв сервісу до 1 мільйону гривень. 
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