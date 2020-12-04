Запуск онлайн-сервісу Uklon у Житомирі

«Напевно, 2020 рік ні для кого не був легким. Uklon – не виключення. Але цьогорічні перешкоди принесли й позитивні виклики для компанії, які стимулювали її розвиток і розширення. Тому ми дуже пишаємось ще одним новим містом на карті, де є Uklon і дякуємо усім, хто любить наш сервіс”, - каже співзасновник та операційний директор компанії Uklon Сергій Смусь.