На Житомирщине мужчина попал под кузов собственной машины. ФОТО

В Житомирской области мужчину сбила собственная машина и протянула около 15 метров. Инцидент произошел 8 декабря селе Кустин Бердичевского района.
"Утром мужчина собирался на работу. Он завел машину и пошел открывать ворота двора. Двор находится на склоне. Транспортное средство начало скатываться вниз, а водитель, пытаясь его остановить, попал под кузов"
, - информирует Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Автомобиль сломал забор и только после этого остановился. Владелец оказался под кузовом и не мог самостоятельно выбраться.
Соседи услышали крики о помощи и вызвали спасателей.
Бойцы ГСЧС вытащили 64-летнего мужчину с помощью пневмоподушек и сразу передали медикам на осмотр. Окончательные обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливают специалисты.