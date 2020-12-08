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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Декабрь » 8 » 17:37:07

На Житомирщине мужчина попал под кузов собственной машины. ФОТО

Вчера, 17:38:07 981 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине мужчина попал под кузов собственной машины. ФОТО

 В Житомирской области мужчину сбила собственная машина и протянула около 15 метров. Инцидент произошел 8 декабря селе Кустин Бердичевского района.

"Утром мужчина собирался на работу. Он завел машину и пошел открывать ворота двора. Двор находится на склоне. Транспортное средство начало скатываться вниз, а водитель, пытаясь его остановить, попал под кузов", - информирует Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Автомобиль сломал забор и только после этого остановился. Владелец оказался под кузовом и не мог самостоятельно выбраться.



Соседи услышали крики о помощи и вызвали спасателей.

Бойцы ГСЧС вытащили 64-летнего мужчину с помощью пневмоподушек и сразу передали медикам на осмотр. Окончательные обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливают специалисты.
Тэги: дтп, Житомирщина
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