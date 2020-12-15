Ректором Полесского государственного университета переизбрали Олега Скидана

В Полесском национальном университете состоялись выборы ректора. Согласно результатам голосования, победу одержал действующий ректор университета, доктор экономических наук, профессор Олег Скидан.
Об этом "ЖЖ
" сообщила пресс-служба Полесского национального университета.
Единственным конкурентом Олега Скидана на выборах стал доктор биологических наук, профессор, академик Юрий Довгий.
"Всего в голосовании приняли участие 477 избирателей. Согласно результатам подсчета, Олег Скидан получил 421 голос, а Юрия Довгия поддержали 44 избирателя. Не поддержали ни одного кандидата 6 избирателей, еще 6 - проголосовали против всех", - говорится в сообщении пресс-службы.
В голосовании приняли участие работники университета, а также студенты. На избирательном участке, который обустроили в актовом зале вуза, за процессом голосования следили наблюдатели от обоих кандидатов.