Ректором Полесского государственного университета переизбрали Олега Скидана

"Всего в голосовании приняли участие 477 избирателей. Согласно результатам подсчета, Олег Скидан получил 421 голос, а Юрия Довгия поддержали 44 избирателя. Не поддержали ни одного кандидата 6 избирателей, еще 6 - проголосовали против всех", - говорится в сообщении пресс-службы.