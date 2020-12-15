Житомирводоканал хочет потратить 300 тыс. грн на рекламу в интернете и на радио

Коммунальное предприятие "Житомирводоканал" готово потратить 300 тысяч гривен на рекламно-информационные услуги. Соответствующие объявления о закупках опубликованы на Рrozorro.
Как сообщает "Перший Житомирський
", за 130 тыс. грн водоканал хочет изготовить 18 аудиороликов
по 30 секунд, каждый из которых должен выйти в среднем по 75 раз на четырех радиостанциях. В общем - 5400 выходов в год.
За 170 тыс. грн
"Житомирводоканал" планирует изготовить 12 видеосюжетов до трех минут для интернет-СМИ и 5 видеосюжетов до 30 секунд для трансляции на видеобордах.
Видеосюжеты должны выходить с участием директора КП "Житомирводоканал", других работников водоканала, о мероприятиях, событиях, которые касаются предоставления водопроводно-канализационных услуг.
В марте "Житомирводоканал" уже объявлял закупку таких же услуг на 232 тыс. грн, однако из-за огласки в СМИ
и вмешательства депутатов торги отменили.
"Eбаные вы пидарасы, вы лучше отдайте это бабло рабочим, которые по 20 часов пашут в воде и грязи, а не на ебаный пиар ваших выблядков недомэрских.
Интересно, ебаный недомэрок вообще в курсе, что полгорода сидело без воды 3 суток, а часть Богунии и сейчас сидит??
свиньи вы ебаные! Ни один нормальный человек НИКОГДА не будет себя ассоциировать с ебаным Свиномиром, а будет только больше и больше его ненавидеть.
я ЛИЧНО сделаю все, чтобы как можно больше количество людей НАВСЕГДА уехали из ебаного Свиномира, и чтобы здесь остались одни "Борисы, Дезмонды, РАиДы и Провокаторы", и выясняли друг у друга, КТО больший патриот Свиномира.
Еще раз-ПОЧЕМУ ни одно СМИ Свиномира НЕ НАПИСАЛО НИ СЛОВА про то, что полгорода сидело 3 ебаных дня без воды?? Недомэрок не дал указаний??
И хочу обратиться ко всем НОРМАЛЬНЫМ ЛЮДЯМ- УЕЗЖАЙТЕ ИЗ СВИНОМИРА, если хотите будущего себе и своим деткам!! Уезжайте немедленно!!
Оставьте Свиномир тем ублюдкам, для которых дерьмо, грязь, бардак, свинарник, стихийные рынки и отсутствие воды СУТКАМИ давно стало естественной средой обитания на ГЕНЕТИЧЕСКОМ УРОВНЕ!!"
Калгариан
вам что жалко десятки зелени?
поважни люди рекламу пропозыции себе в убыток размещали, надо ж компенсировать.