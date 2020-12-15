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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Декабрь » 15 » 13:59:43

Житомирводоканал хочет потратить 300 тыс. грн на рекламу в интернете и на радио

Вчера, 14:32:43 1297 9 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирводоканал хочет потратить 300 тыс. грн на рекламу в интернете и на радио

 Коммунальное предприятие "Житомирводоканал" готово потратить 300 тысяч гривен на рекламно-информационные услуги. Соответствующие объявления о закупках опубликованы на Рrozorro.

Как сообщает "Перший Житомирський", за 130 тыс. грн водоканал хочет изготовить 18 аудиороликов по 30 секунд, каждый из которых должен выйти в среднем по 75 раз на четырех радиостанциях. В общем - 5400 выходов в год.

За 170 тыс. грн "Житомирводоканал" планирует изготовить 12 видеосюжетов до трех минут для интернет-СМИ и 5 видеосюжетов до 30 секунд для трансляции на видеобордах.

Видеосюжеты должны выходить с участием директора КП "Житомирводоканал", других работников водоканала, о мероприятиях, событиях, которые касаются предоставления водопроводно-канализационных услуг.

В марте "Житомирводоканал" уже объявлял закупку таких же услуг на 232 тыс. грн, однако из-за огласки в СМИ и вмешательства депутатов торги отменили.
Тэги: Житомир, реклама, тендер, водоканал
Комментариев: 8
Berberis
1 Лилия (Berberis)   • 14:44:11, Вчера [Материал]
+3

Стены бы лучше побелили.
Sams2
2 Семенюк Александр (Sams2)   • 15:18:39, Вчера [Материал]
+2

А чего, если другие проблемы решены...
Живу_на_Восточной
8 Станіслав (Живу_на_Восточной)   • 23:05:30, Вчера [Материал]
0

судя по всему да, по тому же поззоро видно что тендеры на кабачковую икру и свинину тушенную прошли успешно
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:38:37, Вчера [Материал]
+1

урод лысый
TerminatorUA
4 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 16:45:01, Вчера [Материал]
+3

Лысый хрен, объясни, зачем монополисту реклама?
TerminatorUA
5 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 17:15:01, Вчера [Материал]
+1

По просьбе Калгариана резмещу его пост:

"Eбаные вы пидарасы, вы лучше отдайте это бабло рабочим, которые по 20 часов пашут в воде и грязи, а не на ебаный пиар ваших выблядков недомэрских.

Интересно, ебаный недомэрок вообще в курсе, что полгорода сидело без воды 3 суток, а часть Богунии и сейчас сидит??

свиньи вы ебаные! Ни один нормальный человек НИКОГДА не будет себя ассоциировать с ебаным Свиномиром, а будет только больше и больше его ненавидеть.

я ЛИЧНО сделаю все, чтобы как можно больше количество людей НАВСЕГДА уехали из ебаного Свиномира, и чтобы здесь остались одни "Борисы, Дезмонды, РАиДы и Провокаторы", и выясняли друг у друга, КТО больший патриот Свиномира.

Еще раз-ПОЧЕМУ ни одно СМИ Свиномира НЕ НАПИСАЛО НИ СЛОВА про то, что полгорода сидело 3 ебаных дня без воды?? Недомэрок не дал указаний??

И хочу обратиться ко всем НОРМАЛЬНЫМ ЛЮДЯМ- УЕЗЖАЙТЕ ИЗ СВИНОМИРА, если хотите будущего себе и своим деткам!! Уезжайте немедленно!!

Оставьте Свиномир тем ублюдкам, для которых дерьмо, грязь, бардак, свинарник, стихийные рынки и отсутствие воды СУТКАМИ давно стало естественной средой обитания на ГЕНЕТИЧЕСКОМ УРОВНЕ!!"

Калгариан
AlexIvanov
6 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:27:51, Вчера [Материал]
-2

Чего лыбишся курица?
pushistik13
7 Пушистик (pushistik13)   • 21:18:44, Вчера [Материал]
-1

разнылись...
вам что жалко десятки зелени?
поважни люди рекламу пропозыции себе в убыток размещали, надо ж компенсировать.
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