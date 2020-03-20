Журнал Житомир инфо

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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Март » 20 » 13:36:17

Реклама на радио, экранах и сайте: Житомирводоканал хочет потратить на собственный пиар более 200 тыс. грн

Сегодня, 13:44:17 73 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Реклама на радио, экранах и сайте: Житомирводоканал хочет потратить на собственный пиар более 200 тыс. грн

 Коммунальное предприятие "Житомирводоканал" планирует потратить 232 тыс. гривен на услуги по размещению и разработке рекламы. Соответствующее объявление разместили 16 марта на портале государственных закупок Prozorro.

В течение 2020 года должно выйти 3240 выпусков аудиороликов по 30 секунд каждый на радиостанциях "Наше Радио 102,7 FM", "Пятница 91,1 FM" и "NRJ 107.3 FM", передает издание "20 хвилин".

Заказчик также ожидает выход 9 видеосюжетов исключительно на сайте "Житомир.info" по 3 минуты общим хронометражем в 27 минут. Также в 2020 году на двух видеобордах - на Михайловской, 4 и площади Житний рынок, 3 должны выйти 4 видеоролика.

Стоит отметить, что "Наше Радио 102,7 FM", "Пятница 91,1 FM" и "NRJ 107.3 FM", согласно публичного реестра лицензий Нацсовета по телевидению и радиовещанию, принадлежат ООО "Ростмедиа.ТВ". Разрешением на размещение видеоэкранов опять таки владеет все то же общество.

Сайт "Житомир.info" принадлежит ООО "Рекламное агентство Житомир Инфо". Владельцем обоих указанных обществ является Евгений Яремчук - официальный представитель Зе!Команды в Житомире на выборах в 2019 году.

Тэги: водоканал, тендер, реклама
Комментариев: 1
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 13:52:18, Сегодня [Материал]
0

Ну правильно. Больше не на что тратить.
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