Коммунальное предприятие "Житомирводоканал" планирует потратить 232 тыс. гривен на услуги по размещению и разработке рекламы. Соответствующее объявление разместили 16 марта на портале государственных закупок Prozorro
.
В течение 2020 года должно выйти 3240 выпусков аудиороликов по 30 секунд каждый на радиостанциях "Наше Радио 102,7 FM", "Пятница 91,1 FM" и "NRJ 107.3 FM", передает издание "20 хвилин
".
Заказчик также ожидает выход 9 видеосюжетов исключительно на сайте "Житомир.info" по 3 минуты общим хронометражем в 27 минут. Также в 2020 году на двух видеобордах - на Михайловской, 4 и площади Житний рынок, 3 должны выйти 4 видеоролика.
Стоит отметить, что "Наше Радио 102,7 FM", "Пятница 91,1 FM" и "NRJ 107.3 FM", согласно публичного реестра лицензий Нацсовета по телевидению и радиовещанию, принадлежат ООО "Ростмедиа.ТВ". Разрешением на размещение видеоэкранов опять таки владеет все то же общество.
Сайт "Житомир.info" принадлежит ООО "Рекламное агентство Житомир Инфо". Владельцем обоих указанных обществ является Евгений Яремчук - официальный представитель Зе!Команды в Житомире на выборах в 2019 году.
Реклама на радио, экранах и сайте: Житомирводоканал хочет потратить на собственный пиар более 200 тыс. грн