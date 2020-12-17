В городке на Житомирщине после реконструкции открыли обновленный стадион. ФОТО

17 декабря в городе Чуднов состоялось открытие реконструированного школьного стадиона. Реконструкция продолжалась в рамках программы "Велике будівництво", отмечают в облгосадминистрации.
Реконструкция предусматривала обустройство травяного футбольного поля, многофункциональной спортивной площадки с искусственным покрытием для занятий баскетболом, волейболом, теннисом, бадминтоном, а также беговых дорожек, зрительских трибун и тому подобное.
"Активная молодежь громады участвует в турнирах различных уровней, поэтому современный стадион позволит им еще активнее участвовать в спорте и развиваться в этом направлении, помогать юным спортсменам в профессиональном росте"
, - сказал председатель ОГА Виталий Бунечко, который присутствовал на открытии.
Общая стоимость объекта составляет 6 миллионов гривен, из них почти 900 тысяч - софинансирование со стороны местного бюджета.