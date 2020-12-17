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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Декабрь » 17 » 17:09:37

В городке на Житомирщине после реконструкции открыли обновленный стадион. ФОТО

Вчера, 17:21:37 855 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В городке на Житомирщине после реконструкции открыли обновленный стадион. ФОТО

 17 декабря в городе Чуднов состоялось открытие реконструированного школьного стадиона. Реконструкция продолжалась в рамках программы "Велике будівництво", отмечают в облгосадминистрации.

Реконструкция предусматривала обустройство травяного футбольного поля, многофункциональной спортивной площадки с искусственным покрытием для занятий баскетболом, волейболом, теннисом, бадминтоном, а также беговых дорожек, зрительских трибун и тому подобное.

"Активная молодежь громады участвует в турнирах различных уровней, поэтому современный стадион позволит им еще активнее участвовать в спорте и развиваться в этом направлении, помогать юным спортсменам в профессиональном росте", - сказал председатель ОГА Виталий Бунечко, который присутствовал на открытии.

Общая стоимость объекта составляет 6 миллионов гривен, из них почти 900 тысяч - софинансирование со стороны местного бюджета.











Тэги: Чуднов, спорткомплекс, стадион, реконструкция
Комментариев: 1
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:32:19, Вчера [Материал]
0

А в Житомире всё ещё мучаются.
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