В Житомире назвали победителей школьного кинофестиваля «ЖУК»

«В этом году кинофестиваль «ЖУК» проходил в шестой раз, и в третий он проходил на всеукраинском уровне. У нас было только 10 команд-участников с Житомирщины, которые прислали свои работы. Для того, чтобы не собирать всех в условиях карантина, мы решили провести мероприятие в онлайн-режиме. Победителей объявили 20 декабря, а на этой неделе поедем и всем командам вручим награды. Если в прошлом году в финале было 40 команд со всей Украины, то в этом участников меньше из-за карантина», - отметил учредитель кинофестиваля «ЖУК», директор творческой студии «DreamStep» Богдан Яремчук.