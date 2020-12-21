В Житомире назвали победителей школьного кинофестиваля «ЖУК»

В Житомире определили победителей Всеукраинского школьного кинофестиваля «ЖУК», на который в этом году свои короткометражные фильмы подали только школьники Житомирщины.
Большинство детей учились онлайн и не могли собрать свою команду, передает «Укринформ
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«В этом году кинофестиваль «ЖУК» проходил в шестой раз, и в третий он проходил на всеукраинском уровне. У нас было только 10 команд-участников с Житомирщины, которые прислали свои работы. Для того, чтобы не собирать всех в условиях карантина, мы решили провести мероприятие в онлайн-режиме. Победителей объявили 20 декабря, а на этой неделе поедем и всем командам вручим награды. Если в прошлом году в финале было 40 команд со всей Украины, то в этом участников меньше из-за карантина», - отметил учредитель кинофестиваля «ЖУК», директор творческой студии «DreamStep» Богдан Яремчук.
Он добавил, что вместо 11 номинаций на этот раз было 10 без «Приза зрительских симпатий».
Лучшим фильмом фестиваля признали «Мало слов» команды Житомирского экологического лицея №24.
Лучшая женская роль у Екатерины Овчарук из фильма «Статья 50» (школа видео «Promo», г. Житомир), а мужская - у Максима Прохорчука в фильме «Полторы минуты до...» (ООШ №2, г. Новоград-Волынский).
В номинации «Лучшая мужская и женская роль второго плана» победили - Корней Тарасюк, сыгравший в короткометражке «Все начинается с тебя» (ООШ №17, г. Житомир) и Виктория Ярмолюк из фильма «Меня зовут Земля» (лицей №11, г. Новоград-Волынский).
Лучшей операторской работой стал фильм «Мир в каждом из нас» (лицей №1, г. Новоград-Волынский).
Награду «Лучший монтаж» получила лента «Мало слов» (экологический лицей №24, г. Житомир), «Лучший сценарий» - «Все начинается с тебя» (ООШ №10, г. Новоград-Волынский), «Лучшие музыка и звук» - «Деструкция» (ООШ №9, г. Коростень).
Лучшие костюмы и грим были в фильме «Статья 50» (школа видео «Promo», г. Житомир).
Яремчук рассказал, что команда лучшего фильма кинофестиваля «Мало слов» получит в подарок экшн-камеру для дальнейших съемок. Всех остальных наградят статуэтками, дипломами, благодарностями, сладостями и именными браслетами.
Фото Сергея Роздума