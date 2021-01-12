Житомирянка отдала 50 тысяч мошенникам, которые якобы собирали деньги на лечение ее дочери

"46-летняя жительница областного центра перечислила 50 тысяч национальной валюты неизвестным, которые представились управляющими благотворительного фонда, собирающего деньги на лечение ее дочери. По словам незнакомцев, последняя, якобы, попала в больницу после тяжелого дорожно-транспортного происшествия", - говорится в сообщении.
"Махинацию с мобильным телефоном провела, очевидно, племянница 43-летней житомирянки. После визита к тете и пользования ее гаджетом, с мобильного банкинга последней на неизвестную карточку было перечислено 8 тысяч гривен", - отмечает полиция.