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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Январь » 12 » 14:48:59

Житомирянка отдала 50 тысяч мошенникам, которые якобы собирали деньги на лечение ее дочери

Вчера, 15:15:10 715 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирянка отдала 50 тысяч мошенникам, которые якобы собирали деньги на лечение ее дочери

 В Житомире женщина перечислила крупную сумму мошенникам, которые якобы занимаются сбором средств на лечение ее дочери, а племянница на 8 тысяч обманула свою тетку.

О случаях мошенничества "Журналу Житомира" рассказали в ГУ Нацполиции в Житомирской области.
 

"46-летняя жительница областного центра перечислила 50 тысяч национальной валюты неизвестным, которые представились управляющими благотворительного фонда, собирающего деньги на лечение ее дочери. По словам незнакомцев, последняя, ​​якобы, попала в больницу после тяжелого дорожно-транспортного происшествия", - говорится в сообщении.


Также правоохранители расследуют еще один случай обмана: 22-летняя житомирянка с помощью мобильного банкинга украла у своей тети 8 тысяч гривен.
 

"Махинацию с мобильным телефоном провела, очевидно, племянница 43-летней житомирянки. После визита к тете и пользования ее гаджетом, с мобильного банкинга последней на неизвестную карточку было перечислено 8 тысяч гривен", - отмечает полиция.


Личность 22-летней девушки установлена, правоохранители заняты ее поиском.
 
Тэги: мошенничество, Житомир, полиция
Комментариев: 1
leon_ztmr
1 Алексей (leon_ztmr)   • 17:23:02, Вчера [Материал]
+1

Днина разошлась)))
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