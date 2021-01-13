Старый Новый год 2021: история и традиции праздника

Старый Новый год украинцы празднуют каждый год с 13 на 14 января. Официального выходного в этот день нет, но многие украинцы по старой традиции соберутся за столом, чтобы с достоинством провести ушедший год.
Стоит вспомнить, какие существуют приметы, обычаи и гадания в праздничную ночь.
История возникновения праздника
Праздник Старого Нового года возник из-за смены летоисчислений. В 1918 году произошел переход от старого юлианского календаря к новому – григорианскому. Интересно то, что традиции празднования Старого Нового года немного больше, чем 100 лет.
До ХХ века календарь Российской империи (в состав которой входили территории Украины) на 13 суток отставал от Европы, которая давно перешла на григорианский календарь. Чтобы сократить этот разрыв, в 1918 году декретом Совнаркома был совершен переход на григорианский календарь – новый стиль, а 14 января – день Святого Василия – стал старым Новым годом.
Стоит также отметить, что 13 января – День памяти преподобной Мелании (в народе – Маланки), а 14 января – это канонический религиозный праздник – Обрезание Господне и День святителя Василия Великого. Поэтому в народе говорят, что в ночь на 14 января Маланка с Василием встречаются. В наше время эти праздники изменились настолько, что многие забыли их религиозное значение.
Любопытно, что у встречи Маланки и Василия на Щедрый вечер есть также мифологическое обоснование. Так, согласно славянским поверьям, у матери всех богов Лады была дочь Маланка, которую выкрал злой змий и заточил в подземном царстве. Ее спас тот самый Безпальчик-Васильчик, после чего Маланка и Васильчик влюбились и поженились.
Традиции Старого Нового года
Одна из самых известных и до сих пор соблюдаемых традиций – это приготовление Щедрой кутьи. Издавна ее нужно было варить из цельной пшеницы, а сама каша могла быть как сладкой, так и соленой, с кусочками сала или мяса. Обязательным кушаньем к староновогоднему столу были пироги, вареники и блины с творогом. Этой едой угощали гостей, которые ходили от дома к дому с песнями и сценками.
Также обязательным блюдом на праздничном столе была свинина. Известно, что святой Василий – покровитель свиноводов, поэтому хозяева старались заколоть к этому празднику целого поросенка и подать к столу, чтобы год был благополучным и урожайным. Свинина также фигурирует во множестве щедривок и народных поговорок, что подтверждает ее традиционность.
В то же время исконно украинский обряд переодевания "на Маланки"
заключается в перевоплощении в животных и фольклорных персонажей для того, чтобы рассказать семьям о празднике. По традиции, вечером 13 января молодежь переодевается и ходит от дома к дому с щедривками, танцами и песнями. При этом, в Маланку переодевается неженатый парень, а в Василия – девушка. Также в маскараде участвуют такие герои, как дед, баба, цыган с цыганкой, коза и черт. После обхода всех ближайших домов, щедровальники сжигают Дидух на перекрестке, разжигают большой костер и прыгают через него для того, чтобы защитить участников действа от нечисти.
Как только встанет солнце 14 января, мальчики и неженатые парни шли посевать в домах соседей разными видами зерновых культур. Традицию посевания в первый день Нового года придумали еще до прихода христианства. Уже позднее ее связали с Рождеством, а теперь все ходят посевать на Старый Новый год.
Приметы на Старый Новый год
Со Старым Новым годом украинцы с давних времен связывали суеверия и приметы. Так, плохой приметой было встречать Новый год в старых и ношеных вещах, а также в одежде темного цвета. Кроме того, 13 января было запрещено выносить мусор, злиться и ссориться с окружающими.
Также плохими приметами в День Маланки являются:
- пересчитывание мелких денег (год будет безденежным и горьким);
- произношение слова "тринадцать" (число черта согласно украинским верованиям);
- давать или брать деньги в долг (чтобы не остаться в долгах на целый год);
- таить зло на других.
Но есть и хорошие приметы Старого Нового года. К примеру, если утром 14-го января в дом первым войдет парень из хорошей и не бедной семьи, то у хозяев будет все хорошо. А вот если первой ступит на порог женщина, еще и с рыжими волосами, то ждать в этом году беды.
Традиционные гадания
Также ночь встречи Маланки и Василия – наилучшее время для гаданий на любовь и девичью судьбу. Незамужние девушки собирались именно в эту ночь, чтобы узнать будущее. Ведь по стародавним украинским верованиям, ночь на 14-е января стирает все границы с небом и другими мирами.
Многие традиционные гадания в современных условиях невозможны, ведь в прошлых веках украинки использовали домашний скот и разные атрибуты домашнего хозяйства. Но некоторые из них могут быть применимы и в современных реалиях.
Гадание с чашками
. Каждая участница берет по одной чашке и кладет/наливает в нее что-то одно из этого: монету (означает богатство), сахар (сладкая и веселая жизнь), воду (стабильная жизнь без перемен), лук (слезы), хлеб (достаток и урожайность), кольцо (пышная свадьба), соль (к несчастью). После чего нужно закрыть глаза и выбрать чашку наугад. Что окажется в выбранной посуде, то и случится в этом году.
Гадание на бумаге
. Участницы гадания комкают лист бумаги, кладут на перевернутую тарелку и поджигают. Сгоревший ком подносят к стене, чтобы от него падала тень. Какой образ увидят первым – то и будет ждать в ближайшее время.
Гадание на свечах
. Понадобится емкость с водой, скорлупа от грецких орехов и количество свечей равное количеству гадающих. Свечи закрепляются в скорлупе, а после отправляются "в плавание". Чья свеча догорит первой – та и выйдет замуж. А вот если свеча потонет, ее владелица рискует никогда не стать замужней.