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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Январь » 19 » 12:20:22

Из-за сильных морозов на Житомирщине увеличилось количество пожаров. ФОТО

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Из-за сильных морозов на Житомирщине увеличилось количество пожаров. ФОТО

 За последние двое суток в Житомирской области ликвидировали 29 пожаров. Большинство из них возникли из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации и монтаже приборов отопления.

Об этом «Журналу Житомира» рассказали в Управлении Государственной службы Украины по ЧС в Житомирской области.

19 января в 00:30 по линии «101» поступило сообщение от владельцев о возгорании в деревянном жилом доме в с. Остапы Лугинского района.

По прибытию спасателей к месту вызова было установлено, что в доме наблюдается значительное задымление, осыпался кирпич от дымохода и тлели деревянные конструкции вокруг лежака от печи. Спасатели вместе с хозяевами начали разбирать перекрытия дома чтобы добраться к тлеющему дереву.

В 1:10 пожар был локализован, а 2:10 ликвидировали. Огонь уничтожил перекрытие.



Также сегодня утром в 6:22 поступило сообщение о пожаре в деревянном жилом доме в с. Верпа Овручского района. На месте выяснилось, что огнем охваченоа кровля. На помощь пожарным прибыло подразделение местной пожарной охраны пгт Словечно, которое обеспечивало оперативный подвоз воды. Совместными усилиями в 07:20 пожар был локализован. Вследствие чрезвычайного происшествия огнем уничтожена кровля, повреждены перекрытия и стены.

Кроме того, в течение суток спасатели ликвидировали пожары в жилых домах в Андрушевском, Барановском, Коростышевском, Малинском, Чудновском районах и Житомире.

Фото: ГСЧС
Тэги: Житомирщина, спасатели, дом, пожар
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