Из-за сильных морозов на Житомирщине увеличилось количество пожаров. ФОТО

За последние двое суток в Житомирской области ликвидировали 29 пожаров. Большинство из них возникли из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации и монтаже приборов отопления.
Об этом «Журналу Житомира
» рассказали в Управлении Государственной службы Украины по ЧС в Житомирской области.
19 января в 00:30 по линии «101» поступило сообщение от владельцев о возгорании в деревянном жилом доме в с. Остапы Лугинского района.
По прибытию спасателей к месту вызова было установлено, что в доме наблюдается значительное задымление, осыпался кирпич от дымохода и тлели деревянные конструкции вокруг лежака от печи. Спасатели вместе с хозяевами начали разбирать перекрытия дома чтобы добраться к тлеющему дереву.
В 1:10 пожар был локализован, а 2:10 ликвидировали. Огонь уничтожил перекрытие.
Также сегодня утром в 6:22 поступило сообщение о пожаре в деревянном жилом доме в с. Верпа Овручского района. На месте выяснилось, что огнем охваченоа кровля. На помощь пожарным прибыло подразделение местной пожарной охраны пгт Словечно, которое обеспечивало оперативный подвоз воды. Совместными усилиями в 07:20 пожар был локализован. Вследствие чрезвычайного происшествия огнем уничтожена кровля, повреждены перекрытия и стены.
Кроме того, в течение суток спасатели ликвидировали пожары в жилых домах в Андрушевском, Барановском, Коростышевском, Малинском, Чудновском районах и Житомире.
Фото: ГСЧС