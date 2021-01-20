На Житомирщине будут судить бухгалтера детского сада, которая присвоила сотни тысяч бюджетных гривен

В Житомирской области бухгалтера детсадов обвиняют в завладении бюджетными средствами на сумму более 300 тыс. грн. Прокуратура передала дело в суд.
"По данным следствия, бухгалтер двух детсадов города Радомышль при начислении работникам этих коммунальных учреждений заработной платы, суммы налогов с доходов физических лиц перечисляла на счета собственных банковских карт"
, - информирует Житомирская областная прокуратура.
Отмечается, что в результате таких противоправных действий, фигурантка дела в течение 2019 года завладела почти 320 тыс. грн бюджетных средств.
Процессуальным прокурором в интересах государства заявлен гражданский иск о возмещении ущерба.
"Коростышевской местной прокуратурой, в рамках процессуального руководства, направлен в суд обвинительный акт по факту завладения служебным лицом бюджетными средствами (ч.ч. 2, 3 ст. 191 УК Украины)", - сообщает прокуратура.
а то там статья расстрельная....