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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Январь » 20 » 09:09:16

На Житомирщине будут судить бухгалтера детского сада, которая присвоила сотни тысяч бюджетных гривен

Сегодня, 09:25:16 780 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине будут судить бухгалтера детского сада, которая присвоила сотни тысяч бюджетных гривен

 В Житомирской области бухгалтера детсадов обвиняют в завладении бюджетными средствами на сумму более 300 тыс. грн. Прокуратура передала дело в суд.

"По данным следствия, бухгалтер двух детсадов города Радомышль при начислении работникам этих коммунальных учреждений заработной платы, суммы налогов с доходов физических лиц перечисляла на счета собственных банковских карт", - информирует Житомирская областная прокуратура.

Отмечается, что в результате таких противоправных действий, фигурантка дела в течение 2019 года завладела почти 320 тыс. грн бюджетных средств.

Процессуальным прокурором в интересах государства заявлен гражданский иск о возмещении ущерба.

"Коростышевской местной прокуратурой, в рамках процессуального руководства, направлен в суд обвинительный акт по факту завладения служебным лицом бюджетными средствами (ч.ч. 2, 3 ст. 191 УК Украины)", - сообщает прокуратура.
Тэги: Детсад, бухгалтер, Житомирщина, суд
Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 12:23:07, Сегодня [Материал]
0

хорошо хоть вийськовый збир вовремя перечисляла
а то там статья расстрельная....
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