Вместо налоговой милиции и СБУ: чем будет заниматься новосозданное Бюро экономической безопасности

Национальное бюро финансовой безопасности, Служба финансовых расследований и Бюро экономической безопасности — такую эволюцию официальных вывесок пережил во время разработки законопроекта новый государственный орган. Теперь он будет единственным органом по экономическим расследованиям.
28 января 2021 года Верховная Рада (ВР) приняла во втором чтении проект закона о Бюро экономической безопасности (БЭБ), информирует Новое Время
«Закон о Бюро экономической безопасности принят!!! Это были очень сложные полтора года работы. Это был очень сложный законопроект»
, — написал у себя в Facebook глава финансового комитета ВР и соавтор соответствующего законопроекта Данил Гетманцев.
В пояснительной записке к документу говорится, что принятие закона приведет к более эффективной деятельности правоохранительных органов в сфере защиты экономической безопасности.
«И как следствие, уменьшение теневого бизнеса в Украине и увеличении поступлений налогов и сборов, оптимизации структуры правоохранительных органов, материально-технической базы и сокращение общего количества работников, которые противодействуют преступности в сфере финансов»
, — сказано в записке.
Бизнес-сообщество опасается, что Налоговая милиция, доставлявшая бизнесу немало проблем, в принятой версии законопроекта просто сменит название на БЭБ.
Кто курирует и назначает руководство Бюро экономической безопасности?
Бюро экономической безопасности Украины — это «центральный орган исполнительной власти, на который возлагаются задачи по противодействию правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства». Бюро выполняет правоохранительную, аналитическую, экономическую, информационную и другие функции. Его деятельность будет координироваться Кабинетом министров. Ранее этот аспект был основным предметом дискуссии во властных кабинетах, так как изначально планировалась, что этот орган будет подчинятся Министерству финансов Украины, однако потом эту привилегию на себя захотел взять Офис президента Украины. В последней редакции законопроекта указано, что в комиссию по отбору руководителя БЭБ будут входить по три человека от СНБО и Кабинета министров, два от налогового комитета ВР и один — от правоохранительного комитета парламента.
Кто инициатор и почему возникла идея создания БЭБ?
Принятие закона о создании БЭБ является частью международных обязательств Украины. В частности, это предусмотрено Меморандумом об экономической и финансовой политике с МВФ и Меморандумом о взаимопонимании между Украиной как заемщиком и ЕС как кредитором (относительно получения Украиной макрофинансовой помощи ЕС).
В Меморандуме об экономической и финансовой политике, подписанном в июне 2020 года для получения Украиной программы МВФ, говорилось, что закон о создании органа финансовых расследований вступит в силу с 1 января 2021 года — это обещание не было выполнено.
Чем будет заниматься БЭБ?
Согласно статье 4 закона о БЭБ, его основные задачи:
- выявлять зоны риска в сфере экономики путем анализа данных;
- оценивать риски и угрозы экономической безопасности государства;
- предлагать изменения в нормативно-правовых актов для устранения предпосылок создания экономических схем;
- обеспечивать экономическую безопасность государства путем предупреждения, выявления, пресечения, расследования уголовных правонарушений, посягающих на функционирование экономики;
- собирать и анализировать информацию о правонарушениях, влияющих на экономическую безопасность государства;
- выявлять и расследовать правонарушения, связанные с получением и использованием международной технической помощи;
- составлять аналитические выводы и рекомендации для государственных органов.
Как будет работать БЭБ и будет ли у него политический иммунитет?
В статье 5 закона говорится, что запрещается вмешательство в деятельность БЭБ президента, органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц, политических партий, общественных объединений, других юридических лиц, а также физических лиц на основаниях, не предусмотренным законом.
«Любые указания, предложения, требования, поручения, направленные в Бюро экономической безопасности Украины и его сотрудникам, касающиеся вопросов досудебного расследования в конкретных уголовных производствах и не предусмотренные Уголовным процессуальным кодексом Украины, являются неправомерными и не подлежат выполнению. В случае получения такого указания, требования, поручения и так далее директор Бюро экономической безопасности Украины, сотрудник Бюро экономической безопасности Украины безотлагательно информирует об этом в письменной форме правоохранительные органы», — указано в законопроекте.
Что будет с взяткоемкими экономическими направлениями СБУ и функциями Налоговой милиции?
Налоговую милицию, которая осталась в Государственной фискальной службе после ее разделения на Государственную налоговую службу и Гостаможслужбу, ликвидируют. В БЭБ будет работать до четырех тысяч сотрудников, а директора бюро будут выбирать на конкурсе.
Этим законом также вносится ряд изменений в закон о Службе безопасности Украины. В частности, из второй статьи закона уберут слова о необходимости защиты этой спецслужбой экономического потенциала государства. В перечне функциональных подразделений центрального управления СБУ слова «защиты национальной государственности, борьбы с коррупцией и организованной преступной деятельностью» заменили словами «защиты национальной государственности».
«Первая победа в новом году. Я благодарен коллегам из комитета и парламента, которые поддержали мою правку наконец ликвидировать подразделения СБУ, которые много лет занимаются давлением на бизнес под прикрытием расследования экономических и коррупционных преступлений. Наконец, после 6 лет обсуждений, мы получим единый орган — Бюро экономической безопасности, — которое будет разбираться с экономическими правонарушениями языком цифр. А автоматы работников экономического и знаменитого департамента "К" СБУ или дискредитированной налоговой милиции останутся в прошлом», — написал на своей странице в Facebook глава фракции Голос, замглавы комитета ВР по финансам и налогам Ярослав Железняк.
Почему бизнес против создания текущей версии БЭБ?
Как рассказала НВ Бизнес исполнительный директор EBA Анна Деревянко, они еще не видели финальной версии принятого документа.
«Однако, предварительную версию, которую сообщество анализировала между 1 и 2 чтением, бизнес категорически не поддерживает. Так, хотя документом предлагается создать Бюро экономической безопасности как орган, целью которого будет выявление и расследование уголовных преступлений экономического характера, по мнению экспертов Ассоциации, указанная цель не имеет ничего общего с содержанием положений этого документа. Зато создания органа в предложенном формате может усилить недоверие бизнеса и инвесторов к правоохранительным органам», — сказала она.
Прежде всего, по словам Деревянко, не определены четко, какие именно категории экономических преступлений должна расследовать БЭБ.
«Зато применяются достаточно широкие формулировки, которые могут по-разному трактоваться. Во-вторых, предельная численность сотрудников БЭБ, которая сейчас предусмотрена в 4000 человек, является довольно высокой и необоснованной. В-третьих, существует риск, что БЭБ будет восприниматься в качестве обновленной налоговой милиции, а не качестве нового аналитического органа. В-четвертых, документ содержит несогласованные положения о процедуре назначения руководителя БЭБ, что создает риск выбора недостаточно профессионального или добропорядочного кандидата на эту должность», — сказала Деревянко.
Деревянко добавила, что работа нового органа должна базироваться на таких принципах как политическая и операционная независимость, фокусе на аналитические функции, демилитаризация, прозрачный отбор руководства и персонала, контроль со стороны общественности и надзорных органов, повышение ответственности за неправомерные действия. «Принятый закон вряд ли создаст такой орган», — резюмировала она.
Глава финансового комитета ВР Данил Гетманцев настроен оптимистично.
«А какие критерии преступлений могут быть в законе, учреждающем орган, а не вносящем изменения в Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс Украины?»
, — сказал он НВ Бизнес, отвечая на претензию об отсутствии категорий экономических преступлений. По его словам, на следующей неделе будет рассмотрен соответствующий проект закона в Раде.
В целом, ожидается, что БЭБ будет расследовать преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов, махинации при изготовлении подакцизных товаров и другие, — те, что сейчас находятся под налоговой милицией. Также под БЭБ вводится новая статья Уголовного кодекса — мошенничество с налогом на добавленную стоимость (НДС). Здесь детективы заберут часть работы у НАБУ, так как речь идет о незаконном завладении государственным имуществом и нецелевом использовании средств из госбюджета.
Государственным рэкетом и ничем больше.