В Житомире следователь налоговой милиции присвоила 450 000 гривен вещдоков

Служба безопасности Украины разоблачила в Житомире следователя налоговой милиции, которая во время расследования дела присвоила 450 000 гривен вещественных доказательств.
"Служба безопасности Украины разоблачила старшего следователя по особо важным делам налоговой милиции ГУ Государственной фискальной службы в Житомирской области на присвоении вещественных доказательств в уголовном производстве. По предварительной версии следствия, должное лицо проводило досудебное расследование по факту уклонения от уплаты больших сумм налогов несколькими предприятиями деревообрабатывающей сферы"
- информирует пресс-група Управления СБ Украины в Житомирской области.
Во время обысков в производственных помещениях и офисах фигурантов налоговики изъяли, в частности, наличные в разной валюте на общую сумму более 450 000 в гривневом эквиваленте.
"Установлено, что старший следователь налоговой милиции наложила арест на изъятые деньги, однако не предоставила им правового статуса, как вещественных доказательств, и не присоединила к материалам производства", - добавили в СБУ.
В настоящее время следователю сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о ее отстранении от занимаемой должности и избрании меры пресечения.