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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Январь » 29 » 17:57:51

В Житомире насосную станцию оснастили энергоэффективным оборудованием. ФОТО

Сегодня, 17:57:51 147 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире насосную станцию оснастили энергоэффективным оборудованием. ФОТО

 В Житомире водоканал провел реконструкцию устаревшей повышающей насосной станции. Объект находится на ул. Князей Острожских, 1 и поддерживает давление в близлежащих домах.

"Сегодня посетили обновленную повышающую насосную станцию ​​на ул. Князей Острожских, 1. Объект только что отремонтирован за счет водоканала. Станция обеспечивает постоянное давление воды для 3000 жителей. Что важно - новое оборудование энергоэффективное! Например, экономия электроэнергии составляет 62,5%! А это и экономия денег", - сообщил в соцсети городской голова Сергей Сухомлин.



За последние два года Житомирводоканал снизил годовое потребление электроэнергии на 10 миллионов кВт. А это - около 30 миллионов гривен в год.

"Если бы водоканал не проводил подобные реконструкции и энергоэффективные мероприятия - это все могло отразиться в тарифе", - добавил Сухомлин. 



Тэги: Житомир, водоканал, Насосная станция
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