В Житомире насосную станцию оснастили энергоэффективным оборудованием. ФОТО

В Житомире водоканал провел реконструкцию устаревшей повышающей насосной станции. Объект находится на ул. Князей Острожских, 1 и поддерживает давление в близлежащих домах.
"Сегодня посетили обновленную повышающую насосную станцию на ул. Князей Острожских, 1. Объект только что отремонтирован за счет водоканала. Станция обеспечивает постоянное давление воды для 3000 жителей. Что важно - новое оборудование энергоэффективное! Например, экономия электроэнергии составляет 62,5%! А это и экономия денег"
, - сообщил в соцсети городской голова Сергей Сухомлин
.
За последние два года Житомирводоканал снизил годовое потребление электроэнергии на 10 миллионов кВт. А это - около 30 миллионов гривен в год.
"Если бы водоканал не проводил подобные реконструкции и энергоэффективные мероприятия - это все могло отразиться в тарифе"
, - добавил Сухомлин.