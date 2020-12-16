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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Декабрь » 16 » 13:55:33

Житомирводоканал получил из Германии новое оборудование. ФОТО

Сегодня, 14:09:33 724 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирводоканал получил из Германии новое оборудование. ФОТО

 В Житомир из Германии прибыли 4 новые насосные агрегаты для главной канализационной станции города. Об этом 16 декабря сообщило коммунальное предприятие "Житомирводоканал".

"Оборудование было приобретено за гранты словенского фонда СМSR. КП "Житомирводоканал" в рамках соглашения взяло на себя обязательство уплатить налог на добавленную стоимость этого оборудования и таможенные платежи", - информирует водоканал.

В ближайшее время предприятие также ждет на поставку трансформаторов, частотных преобразователей, решеток, задвижек, коллекторов.


 

"Установка нового оборудования на ГКНС позволит реанимировать один из главных для экологического благополучия города инфраструктурных объектов, ведь именно отсюда на очистные сооружения канализации транспортируются сточные воды всего города", - отмечает КП.


Напомним, что на реконструкцию главной канализационной насосной станции города КП "Житомирводоканал" получил грант в размере 2,8 млн евро. Благодаря реконструкции этого объекта станет возможно закрытие площадки №1, которая на сегодняшний день находится в черте города и перемещение всех мощностей на площадку №2, в промышленную зону.

Тэги: Насосная станция, водоканал, Житомир
Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 18:37:20, Сегодня [Материал]
0

получил из Германии
круто, а в обмен поедет лес-кругляк

а когда-то такие агрегаты делали в Харькове......
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