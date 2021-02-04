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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Февраль » 4 » 11:55:32

Двойное ДТП в Житомире заблокировало движение трамваев. ФОТО

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Двойное ДТП в Житомире заблокировало движение трамваев. ФОТО

 4 февраля в Житомире на перекрестке улиц Бориса Тена и Ивана Мазепы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей: столкнулись грузовой Mersedes, машина службы такси марки Nissan и легковушка ВАЗ.

Об этом сообщает Житомир инфо со ссылкой на патрульную полицию Житомирской области.

Два автомобиля после столкновения остановились прямо на трамвайных путях и перегородили движение электротранспорта.
 

«В 9:22 4 февраля поступило сообщение о ДТП на перекрестке улиц Бориса Тена и Ивана Мазепы, в результате которого перегорожено движение трамвая. Заявитель, водитель автомобиля Nissan, который стал участником ДТП, сообщил, что он зажат в автомобиле и не может выйти одновременно он отметил, что в помощи работников ГСЧС не нуждается. На месте происшествия экипаж патрульных обнаружил три транспортных средства: Mersedes, Nissan и ВАЗ. По предварительной информации, водитель автомобиля Mersedes двигался по второстепенной дороге и не предоставил преимущество в движении Nissan, водитель которого, 1991 года рождения, двигался по главной дороге. В результате произошло столкновение. От удара Nissan столкнулся с ВАЗ, которым управлял водитель 1998 года рождения», - рассказала пресс-офицер патрульной полиции Татьяна Носадчук.


В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения с материальным ущербом. Люди в аварии не пострадали. 





Фото: патрульная полиция
Тэги: дтп, Житомир
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