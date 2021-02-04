Двойное ДТП в Житомире заблокировало движение трамваев. ФОТО

«В 9:22 4 февраля поступило сообщение о ДТП на перекрестке улиц Бориса Тена и Ивана Мазепы, в результате которого перегорожено движение трамвая. Заявитель, водитель автомобиля Nissan, который стал участником ДТП, сообщил, что он зажат в автомобиле и не может выйти одновременно он отметил, что в помощи работников ГСЧС не нуждается. На месте происшествия экипаж патрульных обнаружил три транспортных средства: Mersedes, Nissan и ВАЗ. По предварительной информации, водитель автомобиля Mersedes двигался по второстепенной дороге и не предоставил преимущество в движении Nissan, водитель которого, 1991 года рождения, двигался по главной дороге. В результате произошло столкновение. От удара Nissan столкнулся с ВАЗ, которым управлял водитель 1998 года рождения», - рассказала пресс-офицер патрульной полиции Татьяна Носадчук.