За сутки на дорогах Житомирщины произошло 41 ДТП – полиция

"К счастью, только 3 из названных 41 происшествий - с пострадавшими. Один человек - водитель-дальнобойщик из Беларуси погиб и еще 5 были травмированы. С начала непогоды на автодороги выехали дополнительные патрули и наши полицейские оказывают практическую помощь всем, кто попал в снежные ловушки или тем, кто по иным обстоятельствам нуждаются в ней", - рассказал заместитель начальника ГУНП Артем Лисогор.