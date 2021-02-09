За сутки на дорогах Житомирщины произошло 41 ДТП – полиция

За прошедшие сутки на автодорогах Житомирщины зафиксировали 41 ДТП. Только 3 из них есть потерпевшие: один человек погиб и еще 5 травмированы. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в полиции Жиитомирской области.
"К счастью, только 3 из названных 41 происшествий - с пострадавшими. Один человек - водитель-дальнобойщик из Беларуси погиб и еще 5 были травмированы. С начала непогоды на автодороги выехали дополнительные патрули и наши полицейские оказывают практическую помощь всем, кто попал в снежные ловушки или тем, кто по иным обстоятельствам нуждаются в ней", - рассказал заместитель начальника ГУНП Артем Лисогор.
Одно из ДТП, в котором были пострадавшие, произошло 8 февраля около 12:00 на 22 км автодороги Житомир-Черновцы, вблизи с. Дениши.
"46-летний водитель "Дэу Ланос", не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с" Шевроле" под управлением 30-летнего киевлянина. В последней машине ехали супруги с маленьким ребенком", - отмечают правоохранители.
По предварительной информации, именно женщина с полуторагодовалым сыном и травмировались. Рядом с местом ДТП проезжали бойцы роты полиции особого назначения ГУНП, которые, не дожидаясь приезда экстренной медицинской помощи, сразу забрали обоих и увезли в больницу областного центра.
У 27-летней женщины диагностировали закрытый перелом, ушибы и рваные раны, а также закрытую черепно-мозговую травму. К счастью, состояние ребенка оказалось удовлетворительным. После оказания необходимой медицинской помощи они смогли вернуться домой в Киев.
Полицейские советуют по возможности воздержаться от поездок на собственном транспорте, особенно на дальние расстояния.