Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 09.02.2021    17:10:41
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Февраль » 9 » 13:22:30

За сутки на дорогах Житомирщины произошло 41 ДТП – полиция

Сегодня, 13:48:30 426 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
За сутки на дорогах Житомирщины произошло 41 ДТП – полиция

 За прошедшие сутки на автодорогах Житомирщины зафиксировали 41 ДТП. Только 3 из них есть потерпевшие: один человек погиб и еще 5 травмированы. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в полиции Жиитомирской области. 
 

"К счастью, только 3 из названных 41 происшествий - с пострадавшими. Один человек - водитель-дальнобойщик из Беларуси погиб и еще 5 были травмированы. С начала непогоды на автодороги выехали дополнительные патрули и наши полицейские оказывают практическую помощь всем, кто попал в снежные ловушки или тем, кто по иным обстоятельствам нуждаются в ней", - рассказал заместитель начальника ГУНП Артем Лисогор.


Одно из ДТП, в котором были пострадавшие, произошло 8 февраля около 12:00 на 22 км автодороги Житомир-Черновцы, вблизи с. Дениши.
 

"46-летний водитель "Дэу Ланос", не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с" Шевроле" под управлением 30-летнего киевлянина. В последней машине ехали супруги с маленьким ребенком", - отмечают правоохранители.




По предварительной информации, именно женщина с полуторагодовалым сыном и травмировались. Рядом с местом ДТП проезжали бойцы роты полиции особого назначения ГУНП, которые, не дожидаясь приезда экстренной медицинской помощи, сразу забрали обоих и увезли в больницу областного центра.



У 27-летней женщины диагностировали закрытый перелом, ушибы и рваные раны, а также закрытую черепно-мозговую травму. К счастью, состояние ребенка оказалось удовлетворительным. После оказания необходимой медицинской помощи они смогли вернуться домой в Киев.

Полицейские советуют по возможности воздержаться от поездок на собственном транспорте, особенно на дальние расстояния. 
Тэги: Житомирская область, дтп
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus