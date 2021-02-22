В Житомире «методом тыка» ищут и чистят ливневые решетки. ФОТО

"Находят их методом тыка. От ближайшего столба к решетке есть определенное расстояние. Мы шагами считаем сколько метров до решетки, а уже потом с помощью металлического штыря ищем самую решетку", - говорит мастер предприятия Максим Кучмар.

"У них есть схема. Они знают свои ливневые сети, они знают сливные решетки, они знают районы, где больше всего проходит подтопление. Они должны это все обеспечить, но, если нужна помощь, пусть обращаются", - отметил заместитель городского головы Александр Шевчук.