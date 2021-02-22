В Житомире «методом тыка» ищут и чистят ливневые решетки. ФОТО

В Житомире большое количество снега ограничило доступ к ливневой канализации, а поэтому талая вода вместо решеток попадает на проезжую часть и тротуары, образуя подтопления.
22 февраля решетки чистили на улицах города 8 человек из коммунального предприятия "Эксплуатация искусственных сооружений", информирует "Суспільне
".
"Находят их методом тыка. От ближайшего столба к решетке есть определенное расстояние. Мы шагами считаем сколько метров до решетки, а уже потом с помощью металлического штыря ищем самую решетку", - говорит мастер предприятия Максим Кучмар.
Предприятию "Эксплуатация искусственных сооружений" готовы помочь другие коммунальные предприятия.
"У них есть схема. Они знают свои ливневые сети, они знают сливные решетки, они знают районы, где больше всего проходит подтопление. Они должны это все обеспечить, но, если нужна помощь, пусть обращаются", - отметил заместитель городского головы Александр Шевчук.
Напомним, 18 февраля в Житомире на улице Покровской водоканал проводит очистку канализационного коллектора
.
Фото: Суспільне