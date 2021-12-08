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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Декабрь » 8 » 15:36:17

В Житомирском горсовете сообщили, как коммунальщики справляются с первым серьезным снегопадом

Вчера, 15:36:14 640 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирском горсовете сообщили, как коммунальщики справляются с первым серьезным снегопадом

 Ночью 8 декабря на улицах Житомира было использовано около 220 тонн противогололедных средств на посыпание улиц города. В зависимости от времени работало от 12 до 25 единиц техники. Об этом сообщил Житомирский городской совет.

Сегодня утром на выезде была 21 единица спецтехники, на улицах задействовали 130 работников КП "УАШ".

"Улицы города обрабатывают в соответствии с графиком, и в первую очередь - те, где ездит общественный транспорт", - отмечают в горсовете.

Заместитель мэра Александр Шевчук обращается к водителям с просьбой не оставлять ночью на обочине авто и не создавать трудности для работников, очищающих город.

На сайте "Дозоро" можно в режиме реального времени увидеть, где в городе работает коммунальная техника.
Тэги: уборка, Житомир, снег, коммунальщики
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Комментариев: 1
ax
1 Ax Axovich (ax)   • 17:58:46, Вчера [Материал]

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