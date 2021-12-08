В Житомирском горсовете сообщили, как коммунальщики справляются с первым серьезным снегопадом

Ночью 8 декабря на улицах Житомира было использовано около 220 тонн противогололедных средств на посыпание улиц города. В зависимости от времени работало от 12 до 25 единиц техники. Об этом сообщил Житомирский городской совет
.
Сегодня утром на выезде была 21 единица спецтехники, на улицах задействовали 130 работников КП "УАШ".
"Улицы города обрабатывают в соответствии с графиком, и в первую очередь - те, где ездит общественный транспорт"
, - отмечают в горсовете.
Заместитель мэра Александр Шевчук обращается к водителям с просьбой не оставлять ночью на обочине авто и не создавать трудности для работников, очищающих город.
На сайте "Дозоро
" можно в режиме реального времени увидеть, где в городе работает коммунальная техника.