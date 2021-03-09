В Житомир идет резкое потепление: синоптики назвали дату

Погода в Житомире скоро порадует нас весенним потеплением, но придет оно не одно, а вместе с дождями. Такая синоптическая ситуация ожидается уже в конце недели. Прогнозом погоды поделились синоптики Наталка Диденко, Украинский гидрометцентр и Gismeteo.

А вот 10 марта Украина все еще будет под влиянием антициклона, поэтому существенных осадков не предвидится. Ветер будет с запада, умеренный.

Ближайшая ночь ожидается с солидными морозами - от -5 до -10 градусов, на северо-востоке и Севере местами -10... -15 градусов. Завтра днем предполагается от -3 до +3 градусов, а на Закарпатье до +6 градусов.

В Житомире 10-го марта будет сухо и холодно, ночью -6... -8 градусов, днем 0... +2 градуса мороза.

Синоптики Украинского гидрометцентра поделились также картами погоды на 10 марта. Они прогнозируют небольшой снег на Западе, в Житомирской и Одесской областях.



Погода в Украине 10 марта (скрин: meteo.gov.ua)



А в Gismeteo рассказали, какой будет погода в Житомире в ближайшие десять дней. Они прогнозируют потепление до +7 градусов уже 14 марта.



Погода в Житомире, прогноз на 10 дней (скрин: meteo.gov.ua)



Отметим, что народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что в Украине будет поздняя весна - морозы будут даже в апреле, да и после майской Пасхи ожидается несколько волн похолодания.

А вот экологи прогнозируют, что летняя температура в стране будет бить рекорды, из-за чего ожидается засуха, проблемы с урожаем и пересыхание рек.