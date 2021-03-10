Украинский блогер взорвал сеть видео про Крым: россияне бесятся и жалуются в TikTok

В сети молниеносно распространяется видео, на котором "украинский пилот" якобы советует россиянам на борту воспользоваться аварийным выходом и "воссоединиться с родной гаванью" - Крымом - над ним как раз и пролетает самолет (на самом деле нет).

Чем на самом деле оказалось видео и зачем популярный блогер Чорнобровый его распространил - читайте далее в нашем материале.

Блогера, распространившего видео зовут Даниил Гайдамаха. Парень рассказал, зачем записал это видео, показал оригинал и призвал подписать петицию. Но российский офис TikTok уже успел заблокировать скандальную публикацию, а многие россияне поверили в правдивость ролика и "подняли кипиш".



Скандальное видео про пилота и Крым удалили из TikTok

Вот видео, наделавшее столько шума, и оригинал, на котором понятно, что самолет пролетает над румынскими границами.



Оригинал видео

Оригинал видео из самолета



"Наш путь пролегает вдоль нашего украинского Крыма. Сейчас мы находимся над Крымскими горами. Если на борту есть россияне - аварийные выходы промаркированы зелеными метками. Вы имеете прекрасную возможность воссоединиться "с родной гаванью". Всем остальным людям - хорошего полета", - говорится в постановочном видео.

20-летний блогер рассказывает, что контент соцсети полностью модерируется из России. Парень призвал создать украинский офис TikTok, и соответствующая петиция появилась на президентском сайте.



Кто такой Чорнобровый и зачем он сделал это видео?

Даниил родился в Киеве и с детства общался на русском языке. Поскольку его родители - выходцы из Крыма, часто проводил лето на полуострове. Лишь в 16 лет начал переходить на украинский язык, это продолжалось у него в течение трех лет. Родители поддержали сына и со временем сами перешли в повседневном общении на украинский.

В TikTok он известен под ником chornobrovyi и стал первым блогером с более, чем 100 000 подписчиков этой соцсети. Аудиторию собрал благодаря своим коротким роликам о правилах украинского языка и рекомендациям - как русскоязычным перейти на украинский.

"Мои родители из Крыма, а потому вопрос оккупации является очень актуальным и болезненным для меня. При первой возможности поднимаю эту тему на своем TikTok-аккаунте, чтобы привлекать внимание общества к международному преступлению страны-террориста", - рассказал нам Даниил.



Видео Даниила набирают миллионы просмотров



Блогер добавил, что ТікТок регулярно блокирует попытке молодежи противостоять стране-агрессору и пропагандировать украинский язык и культуру, а глобальная лента ТікТок в Украине состоит преимущественно из российского контента.

"Это происходит из-за того, что ближайший офис сети расположен в Москве. Мы, украинские тиктокеры, настаиваем на том, что такой офис должен появиться в Украине для национальной безопасности! Призываем всех неравнодушных подписать соответствующую петицию, чтобы привлечь внимание властей и СМИ на эту проблему и принять соответствующие меры", - говорит Чорнобровый.



Почему это видео не могло быть правдой и как отреагировали россияне

Украинский самолет попросту не мог бы лететь над территорией Крыма, поскольку нашим самолетам запрещено летать над оккупированным Крымом и оккупированной частью Донбасса.

Но россияне в соцсетях сильно возмутились тем, что их пригласили выйти через аварийный выход прямо над Крымом, и требуют уволить "пилота".

"Политическая повестка проникает во все сферы жизни. Как вы думаете, что сподвигло пилота на такой троллинг и через времени сколько его бы уволили в другом государстве?" - пишет один из пользователей сети.

"Стоит особо отметить, что в любой цивилизованной стране, такого пилота бы немедленно отстранили от полетов, так как такие люди за штурвалом воздушного судна могут представлять угрозу как для пассажиров, так и для всей воздушной авиации. Но это только не в Украине, где уже в соцсетях и СМИ сегодня восхваляют этого украинского пилота как героя. А что, если завтра он решит направить самолет с пассажирами на таран какого-нибудь не понравившегося ему объекта? Решит протаранить аэропорт в Симферополе? А если завтра его политические предпочтения изменятся, и он направит самолет с пассажирами на таран киевского аэропорта Борисполь?" - не на шутку возмутился еще один юзер.



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