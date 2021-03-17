Смертельное ДТП под Житомиром: полиция ищет свидетелей аварии, забравшей две жизни

В результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 12 марта на автодороге Выступовичи - Могилев-Подольский под Житомиром, погибли два человека и еще двое получили травмы. Полицейские ищут свидетелей и очевидцев происшествия.
"12 марта около 19.45 на 171 км автодороги Выступовичи - Могилев-Подольский, неподалеку с. Олиевка, произошло столкновение автомобилей Skoda Oktavia и Mersedes Vito"
, - сообщили "Журналу Житомира
" в ГУ Нацполиции Житомирской области.
В результате ДТП два человека погибли. Еще двое, среди которых и 12-летний ребенок, получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы в больницы.
Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия и разыскивает очевидцев ДТП.
"Уважаемые граждане! Если вы были свидетелями или очевидцами указанного дорожно-транспортного происшествия, проезжали мимо и имеете записи с видеорегистратора, просим обратиться непосредственно в отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Житомирской области по адресу: Старый бульвар, 5/37 или позвонить по телефону (0412) 407-431 или по спецлинии 102"
, – призывают правоохранители.