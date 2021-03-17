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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Март » 17 » 10:04:26

Смертельное ДТП под Житомиром: полиция ищет свидетелей аварии, забравшей две жизни

Сегодня, 10:09:26 805 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Смертельное ДТП под Житомиром: полиция ищет свидетелей аварии, забравшей две жизни

 В результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 12 марта на автодороге Выступовичи - Могилев-Подольский под Житомиром, погибли два человека и еще двое получили травмы. Полицейские ищут свидетелей и очевидцев происшествия.

"12 марта около 19.45 на 171 км автодороги Выступовичи - Могилев-Подольский, неподалеку с. Олиевка, произошло столкновение автомобилей Skoda Oktavia и Mersedes Vito", - сообщили "Журналу Житомира" в ГУ Нацполиции Житомирской области.

В результате ДТП два человека погибли. Еще двое, среди которых и 12-летний ребенок, получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы в больницы.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия и разыскивает очевидцев ДТП.

"Уважаемые граждане! Если вы были свидетелями или очевидцами указанного дорожно-транспортного происшествия, проезжали мимо и имеете записи с видеорегистратора, просим обратиться непосредственно в отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Житомирской области по адресу: Старый бульвар, 5/37 или позвонить по телефону (0412) 407-431 или по спецлинии 102", – призывают правоохранители.
Тэги: Житомир, дтп
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