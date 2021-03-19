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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Март » 19 » 12:13:05

В центре Житомира легковушка снесла электроопору: полиция перекрыла движение по улице. ФОТО

Сегодня, 12:23:05 1120 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В центре Житомира легковушка снесла электроопору: полиция перекрыла движение по улице. ФОТО

 19 марта в Житомире на улице Дмитрия Донцова автомобиль въехал в столб. В результате ДТП опора повисла над дорогой.

Об этом сообщает Житомир инфо со ссылкой на свидетелей происшествия.

«За детсадом №30 автомобиль свалил столб. На месте есть полиция», – рассказала житомирянка.

В пресс-службе патрульной полиции сообщили, что автомобиль марки Audi столкнулся с опорой контактной сети электротранспорта. В ДТП никто не пострадал.

Для безопасности патрульные перекрыли участок дороги, ведь провода под напряжением.











Фото: Житомир инфо
Тэги: дтп, столб, Житомир
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