В центре Житомира легковушка снесла электроопору: полиция перекрыла движение по улице. ФОТО

19 марта в Житомире на улице Дмитрия Донцова автомобиль въехал в столб. В результате ДТП опора повисла над дорогой.
Об этом сообщает Житомир инфо
со ссылкой на свидетелей происшествия.
«За детсадом №30 автомобиль свалил столб. На месте есть полиция»
, – рассказала житомирянка.
В пресс-службе патрульной полиции сообщили, что автомобиль марки Audi столкнулся с опорой контактной сети электротранспорта. В ДТП никто не пострадал.
Для безопасности патрульные перекрыли участок дороги, ведь провода под напряжением.
Фото: Житомир инфо