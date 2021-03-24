В Житомире более 30 человек и 13 единиц техники убирают обочины от песка и мусора

24 марта на улицах Житомира убирают обочины более 30 коммунальщиков и 13 единиц техники. Об этом сообщает Житомирский городской совет
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Работы сегодня выполняются на проспекте Независимости, ул. Витрука, ул. Трипольской, ул. Ольжича, ул. Владимирской, ул. Трояновской, ул. Маликова и Клосовского.
«Основная работа - очистка дорожных мостовых и тротуаров от соляно-песчаной смеси, которая осталась после зимней гололедицы, и уборка обочин от мусора», - рассказывает Владимир Мазур, директор КП «УАШ».
Работы будут выполнять на каждой улице несколько раз, ведь примёрзший дорожный смет не давал возможности его полностью убрать. Следующим этапом станет уборка зеленых зон и тротуаров, а также повторная очистка дорожного полотна.
В мэрии говорят, что зимой на улицы города высыпали 7,5 тыс. тонн песчано-соляной смеси, и теперь ежедневно с дорог вывозится до 80 тонн мусора.