На Житомирщине подрядчик при реконструкции спортплощадки украл 340 тыс. грн

"Подрядчик в августе-декабря 2019 года проводил строительные работы по реконструкции спортивной площадки в пгт Народичи Житомирской области. Действуя по предварительному сговору с инженером, предприниматель внес в акты приема выполненных работ ложную информацию и завысил цены на работы и материалы. В результате таких действий он завладел бюджетными средствами Народичской громады на сумму более 340 тыс. гривен", - сообщили в полиции.