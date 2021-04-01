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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Апрель » 1 » 12:43:19

На Житомирщине подрядчик при реконструкции спортплощадки украл 340 тыс. грн

Сегодня, 13:00:19 135 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине подрядчик при реконструкции спортплощадки украл 340 тыс. грн

 В Житомирской области следователи полиции сообщили о подозрении предпринимателю и его пособнику в завладении 340 тыс. грн во время реконструкции спортплощадки. Об этом "Журналу Житомира" рассказали в ГУ Нацполиции Житомирской области.
 

"Подрядчик в августе-декабря 2019 года проводил строительные работы по реконструкции спортивной площадки в пгт Народичи Житомирской области. Действуя по предварительному сговору с инженером, предприниматель внес в акты приема выполненных работ ложную информацию и завысил цены на работы и материалы. В результате таких действий он завладел бюджетными средствами Народичской громады на сумму более 340 тыс. гривен", - сообщили в полиции.


31 марта детективы Следственного управления ГУНП Житомирщины сообщили о подозрении директору общества с ограниченной ответственностью и инженеру технического надзора в завладении бюджетными средствами и внесение ложных сведений в официальные документы.

Сейчас проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Мужчинам грозит от 5 до 8 лет заключения.

В полиции добавили, что фигурантами производства являются эти же лица, которые устроили хищение более 500 тыс. гривен бюджетных средств при ремонте школы в г. Овруч.
Тэги: подрядчик, хищение, спортплощадка, реконструкция
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