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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Май » 7 » 13:53:38

Реконструкция школы и детсада: глава ОГА после увиденного расторг договор с подрядчиком. ФОТО

Сегодня, 14:17:44 361 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Реконструкция школы и детсада: глава ОГА после увиденного расторг договор с подрядчиком. ФОТО

 Житомирская облгосадминистрация разорвала договор с подрядчиком, который проводил реконструкцию школы и детского сада в селе Червоное.

Как сообщил председатель ОГА Виталий Бунечко, договор был расторгнут из-за недобросовестного выполнения работ со стороны строительной компании.
 

"В ходе рабочего визита в Андрушевский район осмотрел незавершенную реконструкцию Червоненской общеобразовательной школы I-III ступеней и Червоненского ДНЗ "Калинка", которая проводилась подрядной организацией ООО "БК Сучасні Технології". Кроме того, эти объекты вошли в перечень "Большого строительства". Я был готов ко всему, но от увиденного понял - не дам наживаться отдельным подрядчикам, имеющих смелость препятствовать созданию нового образовательного пространства - безопасного и комфортного для каждого ребенка", - отметил Бунечко.


В настоящее время проводится обследование объектов, с последующим обращением в правоохранительные органы.

"Прошлые подрядчики даже не удосужились убрать после себя разбросанный мусор и материалы, которые использовались при реконструкции", - добавил председатель ОГА.

Департамент регионального развития Житомирской ОГА готовит документацию для избрания новой подрядной организации.






























Тэги: Бунечко, подрядчик, реконструкция, Житомирщина
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