Житомирская облгосадминистрация разорвала договор с подрядчиком, который проводил реконструкцию школы и детского сада в селе Червоное.
Как сообщил председатель ОГА Виталий Бунечко, договор был расторгнут из-за недобросовестного выполнения работ со стороны строительной компании.
"В ходе рабочего визита в Андрушевский район осмотрел незавершенную реконструкцию Червоненской общеобразовательной школы I-III ступеней и Червоненского ДНЗ "Калинка", которая проводилась подрядной организацией ООО "БК Сучасні Технології". Кроме того, эти объекты вошли в перечень "Большого строительства". Я был готов ко всему, но от увиденного понял - не дам наживаться отдельным подрядчикам, имеющих смелость препятствовать созданию нового образовательного пространства - безопасного и комфортного для каждого ребенка", - отметил Бунечко.
В настоящее время проводится обследование объектов, с последующим обращением в правоохранительные органы.
"Прошлые подрядчики даже не удосужились убрать после себя разбросанный мусор и материалы, которые использовались при реконструкции"
, - добавил председатель ОГА.
Департамент регионального развития Житомирской ОГА готовит документацию для избрания новой подрядной организации.
Реконструкция школы и детсада: глава ОГА после увиденного расторг договор с подрядчиком. ФОТО