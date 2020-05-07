Реконструкция школы и детсада: глава ОГА после увиденного расторг договор с подрядчиком. ФОТО

"В ходе рабочего визита в Андрушевский район осмотрел незавершенную реконструкцию Червоненской общеобразовательной школы I-III ступеней и Червоненского ДНЗ "Калинка", которая проводилась подрядной организацией ООО "БК Сучасні Технології". Кроме того, эти объекты вошли в перечень "Большого строительства". Я был готов ко всему, но от увиденного понял - не дам наживаться отдельным подрядчикам, имеющих смелость препятствовать созданию нового образовательного пространства - безопасного и комфортного для каждого ребенка", - отметил Бунечко.