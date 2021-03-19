Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Пятница, 19.03.2021    18:11:02
|
Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Март » 19 » 09:35:51

Дорожники возобновили строительные работы на мосту, из-за которого селяне устраивали акции протеста

Сегодня, 09:43:58 478 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Дорожники возобновили строительные работы на мосту, из-за которого селяне устраивали акции протеста

 В Житомирской области возобновили работы по капитальному ремонту моста через реку Случь на автомобильной дороге регионального значения Р-49 Васьковичи – Шепетовка. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Житомирской области.
 

"Проводятся работы по связыванию слоев арматуры для достижения соответствующей несущей способности и устройства опалубки. Подрядчик: "SP.ZO.O.Mast – Bud". На время ремонта объезд осуществляется по утвержденной схеме", – сообщает САД.


Дорожники отмечают, что кроме обновления моста, уже заключен договор на проведение капитального ремонта пути Р-49 между селами Чижовка и Наталовка.

Напомним, 23 февраля жители села Чижовка, которые были недовольны темпами реконструкции моста, перекрывали автотрассу Киев-Чоп.
 

Что известно о реконструкции моста


Искусственное сооружение, длиной более 100 метров, находится на пути Р-49 Васьковичи - Шепетовка. Его капитально не ремонтировали с момента постройки - 1953 года.

Реконструкцию начали в июле 2020 года. Тендер на проведение работ выиграла польская компания SP.Z O.O.Mast-Bud. Стоимость работ - 40,5 млн грн.

В январе 2021 года работы на объекте остановились. Подрядчик заявил о проблемах с финансированием. При возобновлении финансирования подрядчик обещал, что объект сдадут до 20 мая.

Интересно, что по условиям тендера подрядчик должен выполнить все работы до конца 2021 года.
Тэги: реконструкция, Житомирщина, мост
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus