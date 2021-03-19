Дорожники возобновили строительные работы на мосту, из-за которого селяне устраивали акции протеста

В Житомирской области возобновили работы по капитальному ремонту моста через реку Случь на автомобильной дороге регионального значения Р-49 Васьковичи – Шепетовка. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Житомирской области.
"Проводятся работы по связыванию слоев арматуры для достижения соответствующей несущей способности и устройства опалубки. Подрядчик: "SP.ZO.O.Mast – Bud". На время ремонта объезд осуществляется по утвержденной схеме", – сообщает САД.
Дорожники отмечают, что кроме обновления моста, уже заключен договор на проведение капитального ремонта пути Р-49 между селами Чижовка и Наталовка.
Напомним, 23 февраля жители села Чижовка, которые были недовольны темпами реконструкции моста, перекрывали автотрассу Киев-Чоп
.
Что известно о реконструкции моста
Искусственное сооружение, длиной более 100 метров
, находится на пути Р-49 Васьковичи - Шепетовка. Его капитально не ремонтировали с момента постройки - 1953 года.
Реконструкцию начали в июле 2020 года. Тендер на проведение работ выиграла польская компания SP.Z O.O.Mast-Bud
. Стоимость работ - 40,5 млн грн.
В январе 2021 года работы на объекте остановились. Подрядчик заявил о проблемах с финансированием
. При возобновлении финансирования подрядчик обещал, что объект сдадут до 20 мая.
Интересно, что по условиям тендера
подрядчик должен выполнить все работы до конца 2021 года.