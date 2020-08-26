Житомир самостоятельно не потянет реконструкцию Киевского путепровода: власти надеются на помощь государства

«Непосредственно сам мост не является аварийным. Об этом у нас есть заключение института из Киева, который нам говорит о том, что он нуждается в плановом капитальном ремонте. Мы же считаем, что он нуждается не в плановом капитальном ремонте, а в реконструкции. В 2018 году в том же киевском институте «Укртиппроект» был заказан проект, предусматривающий реконструкцию этого моста. Предполагает и увеличение полос, и увеличение нагрузки на мост. Таким образом мы увеличим пассажиропоток, прохождения транспортных средств. На сегодня на мост есть ограничения, а именно - 11 тонн на ось, которые не дают сегодня возможности крупным транспортным средствам двигаться в город Житомир. Конечно, за этим должна следить дорожная полиция и я надеюсь, что так оно и есть. Вообще же стоимость такого моста в ценах 2018 года составляет 188 миллионов гривен. Наш мэр неоднократно обращался к руководству государства с вопросом о софинансировании, потому что такую ​​сумму городской бюджет самостоятельно не потянет. Если мы, конечно, не хотим растянуть эту реконструкцию на годы. В этом году Министерство транспорта заинтересовалось реконструкцией нашего моста. Поэтому, надеемся, что за счет софинансирования государства, за счет софинансирования городской власти, мы сможем приступить к реализации этого проекта», - рассказывает заместитель Житомирского городского головы Сергей Кондратюк.