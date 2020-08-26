Журнал Житомир инфо

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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Август » 26 » 14:51:34

Житомир самостоятельно не потянет реконструкцию Киевского путепровода: власти надеются на помощь государства

Сегодня, 15:19:34 381 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомир самостоятельно не потянет реконструкцию Киевского путепровода: власти надеются на помощь государства

 Полная реконструкция путепровода на выезде из Житомира в сторону Киева обойдется в сотни миллионов гривен. Таких средств в бюджете Житомира пока нет, поэтому городские власти обращается за помощью к центральным органам власти.

По словам заместителя мэра Житомира, сооружение сейчас не является аварийным, сообщает издание Житомир инфо.
 

«Непосредственно сам мост не является аварийным. Об этом у нас есть заключение института из Киева, который нам говорит о том, что он нуждается в плановом капитальном ремонте. Мы же считаем, что он нуждается не в плановом капитальном ремонте, а в реконструкции. В 2018 году в том же киевском институте «Укртиппроект» был заказан проект, предусматривающий реконструкцию этого моста. Предполагает и увеличение полос, и увеличение нагрузки на мост. Таким образом мы увеличим пассажиропоток, прохождения транспортных средств. На сегодня на мост есть ограничения, а именно - 11 тонн на ось, которые не дают сегодня возможности крупным транспортным средствам двигаться в город Житомир. Конечно, за этим должна следить дорожная полиция и я надеюсь, что так оно и есть. Вообще же стоимость такого моста в ценах 2018 года составляет 188 миллионов гривен. Наш мэр неоднократно обращался к руководству государства с вопросом о софинансировании, потому что такую ​​сумму городской бюджет самостоятельно не потянет. Если мы, конечно, не хотим растянуть эту реконструкцию на годы. В этом году Министерство транспорта заинтересовалось реконструкцией нашего моста. Поэтому, надеемся, что за счет софинансирования государства, за счет софинансирования городской власти, мы сможем приступить к реализации этого проекта», - рассказывает заместитель Житомирского городского головы Сергей Кондратюк.


Поддержит ли государство реконструкцию путепровода и заложит на это средства станет ясно после принятия закона о государственном бюджете 2021 года.

Как сообщал «Журнал Житомира», в последние недели киевский путепровод перезагружен крупногабаритными фурами, которые из-за реконструкции объездной едут через город.



ФОТО: Житомир инфо
Тэги: мост, реконструкция, Житомир, путепровод
Комментариев: 3
briz
1 aleks (briz)   • 15:42:12, Сегодня [Материал]
0

"На сегодня на мост есть ограничения, а именно - 11 тонн на ось, которые не дают сегодня возможности крупным транспортным средствам двигаться в город Житомир..."
Так для города это плохо или хорошо... нам нужны 70-тн щебневозы по Киевской?
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 15:53:56, Сегодня [Материал]
0

киев денег не даст
децентрализация она такая...
priatel
3 Андрей (priatel)   • 15:54:54, Сегодня [Материал]
0

А пусть помощи попросят у Гереги,думаю он легко это организует,а то трудно будет попасть в его Епицентр без моста
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