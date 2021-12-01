Шесть полос вместо четырех: городская комиссия согласовала проект реконструкции Киевского путепровода

1 декабря Городская комиссия по безопасности дорожного движения согласовала проект реконструкции Киевского путепровода, который находится в аварийном состоянии.
Об этом на своей странице в соцсети сообщил член городской комиссии Роман Кравчук
.
"Это будет новое сооружение. Сначала достроят новую часть с 2 полосами, затем полностью разберут существующий и достроят еще 4 полосы. Соответственно, несколько лет будут значительные осложнения для движения. Высота будет выше, для электрификации участка Житомир-Новоград", - сообщил Кравчук.
По его словам, в проекте не предусмотрен съезд на Полевую и не будет полос для общественного транспорта. Зато нашлось место для велосипедных полос.
"Проблему пробок эта реконструкция не решит, как бы этого ни хотелось - будет вместо двух полос стоять три. Системный подход в городе так и не прослеживается. Но это очередной большой шаг вперед"
, - резюмировал Роман Кравчук.
Предыстория
Путепровод
возле железнодорожного вокзала находится в аварийном состоянии.
В реконструкции путепровода заинтересована "Укрзалізниця
", чтобы реализовать новый проект по электрификации линии на Новоград-Волынский
.
Фото: Перший житомирський