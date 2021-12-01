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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Декабрь » 1 » 16:48:25

Шесть полос вместо четырех: городская комиссия согласовала проект реконструкции Киевского путепровода

Вчера, 16:48:55 2442 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Шесть полос вместо четырех: городская комиссия согласовала проект реконструкции Киевского путепровода

 1 декабря Городская комиссия по безопасности дорожного движения согласовала проект реконструкции Киевского путепровода, который находится в аварийном состоянии.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил член городской комиссии Роман Кравчук.
 

"Это будет новое сооружение. Сначала достроят новую часть с 2 полосами, затем полностью разберут существующий и достроят еще 4 полосы. Соответственно, несколько лет будут значительные осложнения для движения. Высота будет выше, для электрификации участка Житомир-Новоград", - сообщил Кравчук.




По его словам, в проекте не предусмотрен съезд на Полевую и не будет полос для общественного транспорта. Зато нашлось место для велосипедных полос.

"Проблему пробок эта реконструкция не решит, как бы этого ни хотелось - будет вместо двух полос стоять три. Системный подход в городе так и не прослеживается. Но это очередной большой шаг вперед", - резюмировал Роман Кравчук.


 

Предыстория


Путепровод возле железнодорожного вокзала находится в аварийном состоянии. 

В реконструкции путепровода заинтересована "Укрзалізниця", чтобы реализовать новый проект по электрификации линии на Новоград-Волынский.





Фото: Перший житомирський
Тэги: путепровод, реконструкция, Житомир
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Комментариев: 5
Вано
1 Вано (Вано)   • 21:40:12, Вчера [Материал]

Какие же тупые дегенераты состоят в этих комиссиях.... Да не должно быть в городах больше 2 полос в одну сторону, причём одна из этих полос должна быть выделена под общественный транспорт. В развитых странах этап повсеместного расширения дорог уже прошли: как дороги не расширяй там все равно будут пробки, при широких дорогах повышается уровень аварийности, повышается уровень загазованности. А эти дегенераты продолжают наступать на грабли.
dakar
2 Инспектор Кранник (dakar)   • 22:54:22, Вчера [Материал]

Вообще какого бена через город едут тразнитные авто
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 23:01:45, Вчера [Материал]

у них выбора нет...
через Ланивци крюк нехилый и дорога там в говно убитая
viewer
4 Name Surname (viewer)   • 23:18:16, Вчера [Материал]

Звідки ви взяли, що транзитному транспорту є така велика радість їхати через місто, і спалювати пальне на світлофорах через кожні півкілометра. Просто у Житомира тільки дві об'їзні: північний обхід (Іванівка-Глибочиця) і південний (Глибочиця-Станишівка).
velcade
5 Санитар (velcade)   • 10:24:04, Сегодня [Материал]

На дворе приближался 2022 год. "Специалисты" из Житомира сказали: - Соответственно, несколько лет будут значительные осложнения для движения.
А 6 (!!!) лет назад в Китае: https://youtu.be/vz_j_BEkVCQ.
Мы где? Правильно - в ж...пе.
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