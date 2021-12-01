Шесть полос вместо четырех: городская комиссия согласовала проект реконструкции Киевского путепровода

"Это будет новое сооружение. Сначала достроят новую часть с 2 полосами, затем полностью разберут существующий и достроят еще 4 полосы. Соответственно, несколько лет будут значительные осложнения для движения. Высота будет выше, для электрификации участка Житомир-Новоград", - сообщил Кравчук.