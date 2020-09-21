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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Сентябрь » 21 » 17:17:42

«Укрзализныця» заинтересована в реконструкции аварийного путепровода, – мэр Житомира

Вчера, 17:24:42 963 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Укрзализныця» заинтересована в реконструкции аварийного путепровода, – мэр Житомира

 "Укрзализныця" может помочь Житомиру с финансированием реконструкции Киевского путепровода, под которым проходят железнодорожные пути. Об этом 21 сентября во время онлайн-приема граждан рассказал мэр Житомира Сергей Сухомлин.
 

"Мы обсуждали вместе с министерством, что проект реконструкции Киевского моста будет передан на финансирование в УЗ. Железная дорога заинтересована в реконструкции этого моста не меньше, чем город", - отметил городской голова.


По его словам, путепровод нужно поднять на 90 сантиметров, чтобы реализовать проект по электрификации.
 

"Могу сказать осторожно, в проект бюджета эти средства закладываются и посмотрим, что дойдет до второго чтения и затем как будет реализовываться этот проект", - добавил Сухомлин.


Как сообщал "Журнал Житомира", полная реконструкция путепровода на выезде из Житомира в сторону Киева обойдется в сотни миллионов гривен. Таких средств в бюджете Житомира сейчас нет. На днях в Минфине сообщили о заложении в бюджет 500 млн грн на электрификацию железнодорожной линии Житомир - Новоград-Волынский.
Тэги: реконструкция, Укрзализныця, Житомир, путепровод
Комментариев: 1
ax
1 Ax Axovich (ax)   • 17:27:36, Вчера [Материал]
-1

Так уже ж вроде электрифицировали, разве нет??? Электрички пустили. Для этого колию углубляли
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