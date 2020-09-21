«Укрзализныця» заинтересована в реконструкции аварийного путепровода, – мэр Житомира

"Укрзализныця" может помочь Житомиру с финансированием реконструкции Киевского путепровода, под которым проходят железнодорожные пути. Об этом 21 сентября во время онлайн-приема граждан рассказал мэр Житомира Сергей Сухомлин
.
"Мы обсуждали вместе с министерством, что проект реконструкции Киевского моста будет передан на финансирование в УЗ. Железная дорога заинтересована в реконструкции этого моста не меньше, чем город", - отметил городской голова.
По его словам, путепровод нужно поднять на 90 сантиметров, чтобы реализовать проект по электрификации.
"Могу сказать осторожно, в проект бюджета эти средства закладываются и посмотрим, что дойдет до второго чтения и затем как будет реализовываться этот проект", - добавил Сухомлин.
Как сообщал "Журнал Житомира
", полная реконструкция путепровода на выезде из Житомира в сторону Киева обойдется в сотни миллионов гривен. Таких средств в бюджете Житомира сейчас нет
. На днях в Минфине сообщили о заложении в бюджет 500 млн грн на электрификацию железнодорожной линии
Житомир - Новоград-Волынский.